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"Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться": разведка – о ситуации на оккупированном юге

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"Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться": разведка – о ситуации на оккупированном юге

Фото: Getty Images

Враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском на Запорожском направлениях.

В оккупированный Крым была направлена батальонно-тактическая группа десантников для последующей переправки в материковую часть Украины.

Об этом ТСН рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Сейчас идет перегруппировка – они направляют силы на эти два направления. Кроме того, в Крыму они усиливают ПВО. Как видим, активизировались партизаны, активизировалось движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", — сообщил Вадим Скибицкий. .

Напомним, украинские защитники уничтожают вражеские военные и логистические центры, переправы на территории оккупированной Херсонской области.

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