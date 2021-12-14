"Люди говорили, что мы смертники, а мы спасали Европу" – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС

"Люди говорили, что мы смертники, а мы спасали Европу" – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС

Ликвидаторы признаются, что в 1987 году не подозревали о масштабах катастрофы.

В Украине 14 декабря чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день 35 лет назад свершилось строительство "Укрытие" – саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

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Об этом 14 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС пожарные, пилоты, врачи, шахтеры, солдаты. Всего в Украине ликвидаторов было 600 тысяч человек, сейчас осталось всего 180 тысяч. Из них 48 тысяч имеют инвалидность.

Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС вспоминают, что тогда им было сложно понять все последствия катастрофы. Александр Логачев был дозиметристом, успел проверить на радиацию 427 облученных боевых машин. Мужчина добавляет, что сейчас людям тяжело поверить в то, что они выжили.

Андрей Мизько и Игорь Письменный уже полковники в отставке, а тогда были пилотами на вертолетах.

Чернобыль: судьбы и воспоминания ликвидаторов аварии

"Мы с 200 метров летели на реактор. Дым тогда был такой, как после костра. Мы думали, что спасаем тогда Черниговскую область, а оказалось, что — Европу", — говорят ликвидаторы.

Мужчины вспоминают, что в родном городе говорили, что они "смертники". Однако пилоты говорят, что в тот момент они не думали о смерти.

Укрытие смогли построить за 206 дней и закончили как раз в этот день, 35 лет назад. Оно выдержало до 2012 и тогда начали строить новый саркофаг, который закрывает станцию до сих пор.

Анатолий Найдюк — водитель пожарной машины, которая первой выехала в разорвавшийся энергоблок. Он говорит, что тогда был вызов на обычный пожар. Чернобыльская зона для него навсегда остается заброшенным домом и воспоминанием о тяжелом рабочем дне.

Мужчина в больницу попал только через двое суток после тушения пожара. Впоследствии он узнал в Институте рака, что почти все ребята из его отделения скончались в первые три недели после аварии.

"Лежит кусок графита и светится. Коля к нему подходит, я же кричу, чтобы он бросил это", — говорит мужчина.

Ликвидатор вспоминает о друзьях в своей скромной квартире на окраине Киева и стесняется признаться, что пенсии не хватает на лечение.

Сейчас у Анатолия лучевая катаракта, он теряет зрение. Помочь с операцией обещают общественные активисты.