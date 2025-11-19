Люди ищут своих родных: что происходит в Тернополе, где РФ ударила по 9-этажке

Последствия обстрела Тернополя

Россия атаковала многоэтажный жилой дом в Тернополе. Известно о 10 погибших и 37 раненых. Под завалами могут быть люди.

На руинах многоэтажки работают спасатели.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Светлана Паук.

Россияне атаковали жилые дома в спальном микрорайоне Тернополя. «Прилет» по дому, который больше всего пострадал, был под утро. Здесь снесло 4 верхних этажа.

Вероятно, под завалами еще есть люди, ведь здесь собрались родственники, которые ждут хоть какую-то информацию о людях, которые здесь жили. Спасатели обследуют этаж за этажом — сейчас разбирают большие конструкции.

В городе высокая задымленность. В военной администрации сообщили — содержание вредных веществ в воздухе сейчас превышает нормы в 6 раз.

Ранее руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что по дому в Тернополе россияне вероятно ударили ракетой Х-101