- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 851
- Время на прочтение
- 1 мин
Люди ищут своих родных: что происходит в Тернополе, где РФ ударила по 9-этажке
Российские оккупанты накануне ракетами и дронами атаковали Тернополь.
Россия атаковала многоэтажный жилой дом в Тернополе. Известно о 10 погибших и 37 раненых. Под завалами могут быть люди.
На руинах многоэтажки работают спасатели.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Светлана Паук.
Россияне атаковали жилые дома в спальном микрорайоне Тернополя. «Прилет» по дому, который больше всего пострадал, был под утро. Здесь снесло 4 верхних этажа.
Вероятно, под завалами еще есть люди, ведь здесь собрались родственники, которые ждут хоть какую-то информацию о людях, которые здесь жили. Спасатели обследуют этаж за этажом — сейчас разбирают большие конструкции.
В городе высокая задымленность. В военной администрации сообщили — содержание вредных веществ в воздухе сейчас превышает нормы в 6 раз.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Снесённый дом в Тернополе! Разрушенный склад во Львове! Избитый Харьков! Что натворил враг?
Ранее руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что по дому в Тернополе россияне вероятно ударили ракетой Х-101