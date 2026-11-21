Атака на Кривой Рог.

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Войска России вечером 20 ноября атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Сначала они выпустили по две баллистические ракеты, а затем нанесли повторный удар тремя дронами. Очевидцы пережитого обстрела рассказали о страшных секундах после взрывов.

Корреспондентка ТСН Анастасия Невирна пообщалась с очевидцами удара по Кривому Рогу.

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Россияне нанесли удар по территории ресторана в центре города. В заведении в этот момент находились семьи с детьми и работники. После первого удара люди пытались эвакуировать пострадавших и унести их из-под завалов. Однако РФ цинично атаковала место обстрела повторно — беспилотником.

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Одна из свидетелей рассказала, что в тот вечер праздновала день рождения друга в ресторане «Возле Вены». Компания находилась на втором этаже заведения, когда раздались взрывы.

По ее словам, между первыми двумя взрывами прошло всего около 15 секунд. От ударов все вокруг засыпало пылью, а люди очутились на полу. Через несколько секунд снова произошел взрыв. Женщина вспоминает, что ее муж и брат начали помогать детям, которые были «все в крови».

«Мой муж взял мальчика постарше, он был в сознании. Здесь второго ребенка подают моему брату. Говорю: „Возьми, пожалуйста, потому что они трясутся, я не могу. Возьми. И это тот мальчик, который погиб, к сожалению“, — рассказала свидетельница.

Другой свидетель атаки вспомнил, что после взрывов на улице раздавались крики людей. По его словам, увиденное было очень страшным.

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«Это просто крики людей. Это очень страшно», — рассказал мужчина.

Среди пострадавших — сразу три дочери местной жительницы Наталии. Все они работали в тот вечер на смене в заведении. По словам женщины, ее дочери Галина, Тамара и Ирина попали в больницу. Одна из них получила контузию.

Наталья рассказала, что во время первого взрыва почувствовала, что с ее детьми могла произойти беда. Дочери перестали выходить на связь.

«Когда вчера раздался первый взрыв, мне стало плохо, я очень кричала. Почувствовала, что с детьми что-то случилось. Потом они не выходили на связь, и я поняла, что случилось беда», — вспоминает жительница Кривого Рога.

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Смертельная атака на Кривой Рог — что известно

Российские войска вечером 20 ноября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Одна из ракет попала на территорию ресторана в центре города. При эвакуации гражданских российские войска повторно атаковали место удара беспилотником.

Погибла прибывшая на место удара фельдшерка «скорой». Также врачи не смогли спасти 7-летнего мальчика.

По состоянию на 21 ноября количество раненых выросло до 60. Среди них — врачи и спасатели, которые помогали людям. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 20 — в состоянии средней тяжести.

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