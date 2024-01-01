Люди кричали и плакали: медик рассказал, как оккупанты в Херсоне перед Новым годом жестоко убили ребенка

Накануне оккупанты обстреляли Херсон: 14 раненых херсонцев, среди них тяжело раненый ребенок 9 лет, мальчика пришлось эвакуировать в Николаев. А его 11-летний друг погиб прямо на месте. Медикам скорой приходится ездить на вызовы в самые горячие районы даже в праздничную ночь.

Съемочная группа корреспондентки ТСН Наталии Нагорной Новый год встречала вместе с теми, кто первым приезжает спасать раненых — экипажами неотложной помощи.

Россияне в Херсоне убили ребенка перед Новым годом

Фельдшер Роман Ярмолович в новогоднюю ночь дежурил в Херсоне. Он говорит, что город страдает от постоянных обстрелов. Роботать медикам нужно в очень опасном районе.

Медик собирается по вызову

Водитель скорой Степан Макарович рассказывает, что они вернулись с вызова на Остров. Это на берегу Днепра, а потому там крайне опасно.

Еще одна команда возвращается через более 5 часов после выезда - их 9-летнему пациенту в голову залетел осколок, они не рискнули оставлять раненого ребенка в Херсоне

"Мальчика пришлось эвакуировать. В Николаеве есть нейрохирурги. Мальчик без сознания, состояние ухудшилось", - говорит фельдшер Виталий Токарев.

Фельдшер Виталий рассказывает - мальчиков на месте прилета было двое. 11-летний погиб еще до приезда медиков

"Мальчик, к сожалению, погиб, я так понимаю там подсобное помещение. Вот и они были вдвоем, один лежал на другом. С начала войны адаптировались, но детские ранения, повреждения большие - это тяжело переносится. Дети это всегда больно и всем, кто там присутствовал был. Очень люди кричали, плакали, на месте происшествия было ужасное зрелище", - говорит медик.

Виталий Токарев.

Новый год в Херсоне встречали под звуки взрывов

Медики скорой предупреждают – в случае обстрела рядом желательно хотя бы выйти в коридор. Также медик вспоминает о своем погибшем коллеге, фото которого находится в больнице.

"Макс Дорошенко – это мой напарник, работали на одной машине. Частично был в первые дни с нами, потом через Снегиревку выехал на свободную Украину и вступил в ряды. Был в пограничниках", – рассказал фельдшер.

Погибший медик, защищавший Украину

Около 11 вечера медики накрыли праздничный стол. Здесь домашние салаты и студень. Однако уже впоследствии в городе слышны взрывы.

Ночью два экипажа трижды выезжали на вызовы в самый опасный район Херсона — у кого-то болело сердце, у кого-то отек легких. Но раненых нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне убивают и калечат украинских детей даже в праздники. Ужасная реальность жизни в Херсоне

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации и показали главную елку Украины.

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