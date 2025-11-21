Люди молятся и надеются на чудо: что сейчас происходит в Тернополе на месте кровавых ударов

Последствия атаки на Тернополь

Количество погибших от ракетной атаки россиян в Тернополе возросло до 31. Спасатели в полдень достали из-под завалов тела еще трех человек, в том числе мать и двух маленьких дочерей — одного и пяти лет. Среди всех убитых Россией — шестеро детей.

Третьи сутки подряд в городе продолжается поисковая операция на месте попадания российской ракеты в жилой квартал. Еще почти сотня людей — ранены.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поиски продолжаются, несмотря на непогоду

Поисковые работы не прекращаются уже трое суток: спасатели, которых здесь более двухсот, работают круглосуточно, даже несмотря на непогоду.

«Уже удалось разобрать значительную часть тех этажей, которые завалились. У нас начинают появляться погибшие, вы видели, что в первые сутки почти не обнаруживали пострадавших. Потому что они были под большим слоем обломков», — объясняет Сергей Данилин, руководитель пресс-службы ГСЧС в Тернопольской области.

Главная сложность заключается в том, что обломки слишком малы, и большую часть работ приходится проводить вручную. По состоянию на этот час восемь жителей этого дома до сих пор считаются пропавшими без вести.

Поисковая операция продлится до тех пор, пока не найдут всех погибших. Шансов найти кого-то живым с каждым часом меньше — спасатели уже двое суток не слышат ни одного звука из-под завалов.

Между тем горожане постоянно несут к месту трагедии лампадки, детские игрушки и цветы.

«Мы сочувствуем тем людям, которые погибли от российского удара, пришли помолиться, сочувствуем. Молимся за Тернополь, за тех людей, за души их,» — делятся эмоциями горожане.

Состояние раненых: 12 тяжелых в реанимации

Пострадавшим в результате ракетно-шахетного удара оказывают помощь в четырех больницах города. Всего за медицинской помощью обратилась почти сотня человек.

На сегодня в больницах остаются 35 взрослых и 17 детей. В реанимационных отделениях находятся двенадцать тяжелых пациентов, из них двое несовершеннолетних. Самой маленькой пострадавшей — всего три месяца.

Самые тяжелые травмы — ожоговые — имеют люди из сгоревшей высотки на соседней улице, где погибло почти двадцать горожан.

