Люди молятся возле руин: что происходит в Тернополе, который РФ обстреляла ракетами

Последствия атаки на Тернополь

В Тернополе из-за ракетного удара по жилому дому количество погибших возросло до 25 человек, среди них есть трое детей.

Возле разрушенного дома находятся родные тех, кто жил там и не вышел на связь.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Светлана Паук.

Из-за ракетного удара по жилому дому разрушены 4 верхних этажа. Известно о 25 погибших, среди которых трое детей.

«Слышали ночью сильные взрывы, звук „Шахедов“. Было слышно ракеты, свист такой», — говорит тернополянка.

Люди возле руин дома не разговорчивы, они молятся, чтобы их родные были живы.

Россияне также атаковали еще одну многоэтажку в Тернополе. Там тоже есть погибшие и раненые.

Некоторые говорят, что верят, что их родные живы и надеются на чудо.

