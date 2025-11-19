- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1662
- Время на прочтение
- 1 мин
Люди молятся возле руин: что происходит в Тернополе, который РФ обстреляла ракетами
Российские оккупанты сегодня обстреляли многоэтажки в Тернополе.
В Тернополе из-за ракетного удара по жилому дому количество погибших возросло до 25 человек, среди них есть трое детей.
Возле разрушенного дома находятся родные тех, кто жил там и не вышел на связь.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Светлана Паук.
Из-за ракетного удара по жилому дому разрушены 4 верхних этажа. Известно о 25 погибших, среди которых трое детей.
«Слышали ночью сильные взрывы, звук „Шахедов“. Было слышно ракеты, свист такой», — говорит тернополянка.
Люди возле руин дома не разговорчивы, они молятся, чтобы их родные были живы.
Россияне также атаковали еще одну многоэтажку в Тернополе. Там тоже есть погибшие и раненые.
Некоторые говорят, что верят, что их родные живы и надеются на чудо.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТРАГЕДИЯ В ТЕРНОПОЛЕ: под разрушенным домом люди до последнего ждут известия!