"Люди нарушают правила чаще, чем дельфины": в одесском дельфинарии усилят охрану во время выступлений

Инцидент мог закончиться трагически, потому что животные в неволе могут вести себя неадекватно, говорят зоозащитники.

В Одессе дельфин укусил 6-летнего мальчика, которого мать подвела к бассейну, чтобы поснимать на видео. Когда ребенок опустил руки к воде, дельфин схватил мальчика за руку. В развлекательном заведении заявили, что женщина нарушила правила безопасности, несмотря на все предупреждения. Но согласились, что часть вины лежит и на их охране.

Об этом 7 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Хотела заснять радость сына, зато получила травмированного ребенка. Парню повезло, что дельфин почти сразу отпустил его ладошку, но острые зубы успели оставить царапины. Первую помощь оказали ребенку в местном медпункте



"Вокруг отек, раны не было заметно. Мы дезинфицировали руку перекисью, хлоргиксидином. Также у нас в наличии есть пластырь, которым мы покрыли рану", — говорит врач Алексей Жура.



Уже позже мать мальчика возмутилась в соцсетях: "Все стояли рядом, дельфины к каждому подплывали, но моего схватили за руку. Таблички висят только о том, чтобы в воду чего-то не бросали, о руках ничего".



В дельфинарии признают свою вину. Говорят, охранник действительно упустил момент, когда семья подошла вплотную к бассейну.



"Здесь что-то упущено. Возможно, он отвлекся на других посетителей", — говорит старший тренер Елена Колмогорова.

Новости Украины: в Одессе дельфин укусил 6-летнего мальчика - почему подходить к этим животным

Однако настаивают, что объявление о том, что подходить к бассейну опасно звучат несколько раз за выступление. Все потому, что иначе млекопитающие думают, что сейчас их будут угощать рыбой, объясняет тренер дельфинария.



"Рука над бассейном — это рука, которая сейчас дает что-то вкусное", — говорит старший тренер Елена Колмогорова.



Инцидент мог закончиться трагически, потому что животные в неволе могут вести себя неадекватно, говорят зоозащитники. Они уже несколько лет настаивают на закрытии дельфинария, потому, что он нарушает международную конвенцию, запрещающую использование дельфинов в коммерческих целях.



"Если животное попадает в условия, которые не являются ее естественными, она ведет себя непредсказуемо. Все методы дрессировки - это издевательства. Например, дельфинов перед спектаклями не кормят и голодное животное прыгает за рыбой", — говорит председатель Общественного совета зоозащитников Одессы Светлана Барсукова.



Однако в дельфинарии говорят, что за последние 16 лет это — первый случай, когда их подопечный нанес кому-то вред. А вот люди нарушают правила значительно чаще, поэтому теперь в заведении думают над усилением охраны во время выступлений.

Напомним, в воскресенье, 6 июня, дельфин схватил за руку мальчика, в результате чего ребенка отвезли в больницу, где наложили швы. Мать мальчика возмутилась в соцсетях, что работники заведения не извинились за случай и отметили, при этом, что виноваты сами родители, которые не досмотрели ребенка

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