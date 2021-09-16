Люди не понимали, что происходит: мужчина, который спасал туристов в Карпатах, рассказал об смертельном взрыве

На гору Кукул продолжают идти туристы.
Взрыв в Карпатах. Журналисты ТСН нашли одного из тех, кто первым бросился на помощь пострадавшим туристам. Ведь добраться на полонину в предгорье даже на внедорожнике сложно и конечно, туда не могли доехать скорые.
Об этом 16 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Общалась с спасителем корреспондент ТСН Виктория Танасийчук.
"Мы сейчас в Ворохте. Это один из ближайших к месту трагедии населенных пунктов. Приехали мы сюда, потому что связи в горах практически нет. Мы сегодня общались с людьми, которые принимали участие в спасательной операции. К сожалению, родственники тех, кто пострадал да и сами пострадавшие — в состоянии шока, поэтому события вчерашней ночи не комментируют ", — говорит Виктория Танасийчук.
Журналисты ТСН пытались попасть на место, где все произошло.
"Нам вызвался помочь Андрей. Именно он вчера все же смог добраться на пастбище на своем внедорожнике и одним из первых оказать помощь пострадавшим. Но сегодня доехать туда мы не смогли — дорога настолько плоха и опасна, что мы чуть не застряли в метровой яме. И вот, что рассказывает господин Андрей ", — говорит Виктория Танасийчук.
"Все были в шоковом состоянии, плохо понимали, что происходит. Дорога на Кукул сложнейшая. Вывез одного фельдшера, оборудование медицинское, с места происшествия я свозил двух маленьких детей 2 и 5 лет. И двух старших парней. Один и из них был контужен", — говорит спасатель Андрей Мотрук.
Гора Кукул — очень интересует туристов. Потому что с ее долин открываются захватывающие виды на "двухтысячники" — Говерлу и Петрос. Горный маршрут красивый, но опасен. На горных хребтах еще осталось много боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн. Местные и сами часто здесь находят боеприпасы.
И странно, хотя все знают об этой смертельной лотерее, все равно на Кукул продолжают идти туристы.
"Поход был запланирован давно. В неправильном месте развели огонь, так произошли обстоятельства. У меня с собой газ, костер не планирую разводить", — говорит турист Александр Удовиченко.
Хотя маршрут и рискованный, для кого-то даже смертельный, но наших туристов это не останавливает.
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