Люди не понимали, что происходит: мужчина, который спасал туристов в Карпатах, рассказал об смертельном взрыве

Люди не понимали, что происходит: мужчина, который спасал туристов в Карпатах, рассказал об смертельном взрыве

На гору Кукул продолжают идти туристы.

Взрыв в Карпатах. Журналисты ТСН нашли одного из тех, кто первым бросился на помощь пострадавшим туристам. Ведь добраться на полонину в предгорье даже на внедорожнике сложно и конечно, туда не могли доехать скорые.

Об этом 16 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Общалась с спасителем корреспондент ТСН Виктория Танасийчук.

"Мы сейчас в Ворохте. Это один из ближайших к месту трагедии населенных пунктов. Приехали мы сюда, потому что связи в горах практически нет. Мы сегодня общались с людьми, которые принимали участие в спасательной операции. К сожалению, родственники тех, кто пострадал да и сами пострадавшие — в состоянии шока, поэтому события вчерашней ночи не комментируют ", — говорит Виктория Танасийчук.

Новости Украины: взрыв в Карпатах - мужчина, который первым бросился на помощь, рассказал об инциденте

Журналисты ТСН пытались попасть на место, где все произошло.

"Нам вызвался помочь Андрей. Именно он вчера все же смог добраться на пастбище на своем внедорожнике и одним из первых оказать помощь пострадавшим. Но сегодня доехать туда мы не смогли — дорога настолько плоха и опасна, что мы чуть не застряли в метровой яме. И вот, что рассказывает господин Андрей ", — говорит Виктория Танасийчук.

"Все были в шоковом состоянии, плохо понимали, что происходит. Дорога на Кукул сложнейшая. Вывез одного фельдшера, оборудование медицинское, с места происшествия я свозил двух маленьких детей 2 и 5 лет. И двух старших парней. Один и из них был контужен", — говорит спасатель Андрей Мотрук.

Гора Кукул — очень интересует туристов. Потому что с ее долин открываются захватывающие виды на "двухтысячники" — Говерлу и Петрос. Горный маршрут красивый, но опасен. На горных хребтах еще осталось много боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн. Местные и сами часто здесь находят боеприпасы.

И странно, хотя все знают об этой смертельной лотерее, все равно на Кукул продолжают идти туристы.

"Поход был запланирован давно. В неправильном месте развели огонь, так произошли обстоятельства. У меня с собой газ, костер не планирую разводить", — говорит турист Александр Удовиченко.

Хотя маршрут и рискованный, для кого-то даже смертельный, но наших туристов это не останавливает.

Напомним:

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