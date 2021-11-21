"Люди не выезжали годами": как волонтеры пытаются спасти уникальную Гайворонскую узкоколейку

Несколько лет назад из-за пандемии и убыточности движение здесь прекратилось. Железная дорога заросла и ее начали разбирать вандалы.

Волонтеры пытаются спасти уникальную Гайворонскую узкоколейку, которая когда-то была самой длинной в Европе, а сейчас соединяет Кировоградскую и Винницкую области.

Узкоколейная железная дорога остается единственным доступным средством передвижения для жителей десятка сел и хуторов, однако из-за пандемии COVID-19 и убыточности два года не использовалась и чуть не исчезла, говорится 20 ноября в сюжете ТСН 19:30.

70-летний паровоз, который в народе называют "кукушкой", раньше ежедневно возил пассажиров и грузы. Сейчас здесь только изредка ездят туристические группы.

Путешественники указывают, что катаются только для того, чтобы узкоколейка не пошла на утиль.

"Это не просто развлечение, а одновременно поддержка старых железных дорог, которые у нас уже почти разобраны. Их там единицы остались, — говорит турист Ярослав Козак. — Собрались два вагона туристов из Украины, которые без спонсорских средств за собственные средства смогли взять в аренду этот паровоз".

Когда-то железная дорога имела 1,6 тыс. километров пути и соединяла семь областей. В настоящее время осталось 130 км между Кировоградщиной и Винничиной. Несколько лет назад из-за пандемии и убыточности движение здесь прекратилось. Железная дорога заросла и ее начали разбирать вандалы. Железнодорожные энтузиасты бросились на спасение и несколько недель назад движение возобновилось.

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"Удалось запустить узкоколейку снова, потому что она два года не работала. Сейчас главная задача — чтобы ее снова не закрыли, потому что говорят, что она убыточна. Поэтому нужно ее популяризировать. Показывать, что туристам и украинцам в целом она интересна", — отмечает активист Олег Заблудовский.

Однако для жителей десятка сел и хуторов на границе двух областей – это не развлечение, а настоящий путь жизни.

"Населенные пункты, которые расположены на пути следования по сообщению Гайворон – Рудница и в обратном направлении автомобильного сообщения не имеют, его не было там. Люди не выезжали, можно сказать, годами", – рассказывает пенсионер-железнодорожник Сергей Рудич.

Теперь есть два ежедневных рейса. Правда вагоны тянет не раритетная "кукушка", а обычный тепловоз. Стоит проезд недорого: в Рудыницу 32 гривны, а в Бершадь – 15,9 гривны.

Впрочем, большинство пассажиров — льготники и ничего не платят. О сохранении узкоколейки в этих условиях с "Укрзализныцей" договариваются местные власти.

Что чиновникам удастся найти общий язык и спасти узкоколейку от уничтожения очень надеются пассажиры — и местные, и туристы.

Волонтеры пытаются спасти единственную в Украине узкоколейку

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