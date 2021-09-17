"Люди обгорели, жена окровавленная": турист, который стал свидетелем жуткого взрыва в Карпатах, рассказал подробности

Только за час до пострадавших по сверхсложной дороге пришла первая помощь.

Одна пострадавшая — до сих пор в реанимации, еще троих — перевели в ожоговое отделение. Туристки, которые пострадали в результате взрыва в Карпатах, остаются в больнице. Все произошло накануне — группа путешественников зажгла костер, но вдруг произошел взрыв. Двое погибли, четверо госпитализированы.

Об этом 17 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Только сегодня Орест Малыш соглашается на интервью. Немного оправился от пережитого в долине горы Кукул. В эксклюзивном интервью ТСН турист рассказывает, как все было. У самого нет ни царапины, потому что, когда взорвалось, ходил за хворостом.

"Был один взрыв. Я подбежал к месту. Это был ужас, я вижу людей, которые обгорели. Моя жена окровавленная. Одна в контузии — я психолог, знаю это состояние", — говорит участник группы, муж потерпевшей туристки Орест Малыш.

Путешественники начали обрывать телефоны скорой и спасателей. Минуты тянулись, как вечность. Лишь через час после сверхсложной дороге пришла первая помощь

"Почти час мы переговаривались с различными скорыми. Я говорил: люди, посмотрите в Интернете, я вам сказал маршрут, который знают все. Только через час появился какой-то человек на квадроцикле", — говорит участник группы, муж потерпевшей туристки Орест Малыш.

Это были жители близлежащих сел, которые на своих вездеходах и квадроциклах бросились на помощь. Они привезли марлю и бинты, чтобы пострадавшие туристы себя перевязали. Доставить на полонину медиков удалось только через 2 часа.

Новости Украины: туристки, пострадавших в результате взрыва в Карпатах, еще остаются в больнице

"У меня нет претензий к скорой помощи, потому что идти в гору 2 часа трудно. Большая благодарность местным жителям, особенно спасателям. И молодые ребята несли мою жену на руках. Я не знаю, что с ней было, если бы не ребята", — говорит участник группы, муж потерпевшей туристки Орест Малыш.

Его Марине 35 лет. Именно их двое детей спали в палатке во время разрыва. Они не пострадали. А вот Марина — самая тяжелая. В результате ранения потеряла много крови. Врачам не удалось спасти женщине один глаз. Также сильно повреждена рука. После почти 6-часовой операции, говорят медики, состояние женщины удалось стабилизировать, но оно до сих пор остается тяжелым. Но главное — она жива.

"Состояние ее лучше, она отвечает на вопросы. Но угроза жизни сохраняется все равно", — говорит заведующая неотложной помощи областной клинической больницы Иванна Васкул.

Это был обычный для этой компании путешественников маршрут по Карпатам. Их было 12. Остановились в долине.

"Мы пошли в место, которое мы очень хорошо знали, мы туда 6 раз ходили, потому что красивые виды. Мы не принимаем наркотиков, алкоголя. Поэтому я точно знал, что никто ничего с собой не принес", — говорит участник группы, муж потерпевшей туристки Орест Малыш.

Разожгли костер, а впоследствии — раздался взрыв. 2 мужчин погибли на месте — они сидели ближе к огню. Четыре женщины получили травмы. Наиболее вероятная причина взрыва — старый снаряд, видимо, еще со времен Первой мировой, потом скажут взрывотехники.

"Это был страшный взрыв. В жизни такого не слышал. Самое страшное, что можно представить: мы все 10 сидим с детьми на коленях. И был момент, что мы так сидели. Я не знаю, если бы тогда взорвалось, мы бы там все кровью облились и был бы конец", — говорит участник группы, муж потерпевшей туристки Орест Малыш.

Без повреждений после взрыва только те, кто пошел искать хворост, и двое маленьких детей. Состояние трех женщин, которіе находились поблизости костра, уже лучше. Хотя они до сих пор в больнице с многочисленными ожогами и колото-резаными ранами. Но главное, говорят врачи, их удалось вывести из состояния травматического шока. Неравнодушные уже начали переводить средства на лечение пострадавших.

Напомним:

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