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"Люди охр**или, а я хочу умирать?": Алина Михайлова заявила, что сейчас "еще хуже, чем в 2022"

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"Люди охр**или, а я хочу умирать?": Алина Михайлова заявила, что сейчас "еще хуже, чем в 2022"

Алина Михайлова / Фото: ТСН.ua

Парамедикиня говорит, что потрясена ситуацией в обществе.

Начмед 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады, девушка погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") Алина Михайлова возмутилась отношением гражданских украинцев к воинам и войне.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.

Алина Михайлова подчеркнула, что, по ее мнению, в Украине сейчас стало еще хуже, чем в 2022 году.

"То есть все стало намного хуже, в том плане, что почему-то кто-то себе решил: мы отделяем войну почему-то сейчас от гражданской жизни. Вопрос есть, что это отделилось настолько, что люди уже просто охр**или и думают, что кто-то, вот вы там умираете, а я что хочу там умирать? Мы здесь не хотим умирать, а мы что хотим? То есть мне, что в кайф сидеть по подвалам, портить себе здоровье, рисковать жизнью своими людьми?", - отметила Алина Михайлова. 

Она отметила, что некоторые военные уже стесняются признаваться в том, что они защищают Украину. 

"И это настолько стало нормой. То есть для людей в 2022 году было даже немножко стыдно, что ты как-то можешь быть непричастен к армии. Я вот лежала в больнице, военные приезжают, говорят, нам даже иногда стыдно говорить, что мы военные, потому что мы боимся вот этих вот злых взглядов, каких-то там комментариев. Мы возвращаемся снова во времена АТО, только гораздо хуже, потому что сейчас уже не АТО", - подчеркнула парамедик. 

Напомним, ВСУ отработали по оккупанту, показавшему средний палец дронам.

Полную версию интервью с Алиной Михайловой смотрите по ссылке

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