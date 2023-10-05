Люди погибли целыми семьями: детали о российском преступлении с места трагедии на Харьковщине

Уцелевшие жители села Гроза рассказывают, что потеряли в результате удара сразу по нескольких родственников.

Очередное преступление против человечности российских окупантов — посреди дня они попали ракетой в кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковщины. В настоящее время уже известно о 51 погибшем, среди них 8-летний ребенок. Есть раненые. Однако цифры эти неокончательны, потому что разбор завалов продолжается.

Об этом говорится в ТСН.

В настоящее время известно о 51 погибшем человеке, среди них – ребенок. Мальчику, как уточнили в полиции, не 6, а 8 лет. Семерых людей забрали в больнице, но одного раненого спасти не смогли. Это самая массовая по количеству погибших ракетная атака в Харьковской области.

Корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова находится на месте трагедии. Разбирали завалы и спасатели, и полиция, и местные, ведь под завалами разрушенного кафе еще могут быть люди. Но большей частью достают тела.

Это была кофейня-магазин в небольшом селе Гроза Купянского района. Там собралось около 60 человек на поминки местного жителя. И в это место прилетела вражеская ракета. По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, есть подозрение, что на это кафе кто-то привел ракету, потому что удар был очень точным.

На месте удара работает также криминалистическая лаборатория. Ведь некоторые тела очень изуродованы. Пока удалось идентифицировать 29 погибших. Люди стоят у места удара и ждут, пока тела их родных достанут из-под завалов.

"Внучку не нашли, сваху не нашли, не нашли дочь. Зятя нашли, а дочь не нашли. Взрыв было слышно, задрожала земля", – рассказывает местная жительница.

"Сразу начал звонить по телефону брату, уже и телефон не отвечал. Брат погиб, невестка погибла. Мама погибла. Брата нашли, невестку с мамой — еще нет. Многие погибшие, которых я с детства знал, рос. Кум погиб. Одноклассник. 4 детей осталось, с женой погиб. Уничтожили одним ударом пол села", – говорит местный житель Александр.

Разборы завалов продолжаются. Люди ждут. Это трагедия для всего села. В каждой семье здесь есть сегодня погибший. В память о них с завтрашнего дня в области объявлен трехдневный траур.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погибали целыми семьями. Россияне попали в кафе-магазин вблизи Купянска

Ужасный удар по селе Гроза: последние новости

Напомним, что сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где проходили поминки.

Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села. Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Затем родные решили перезахоронить героя дома.

По последним данным, в результате удара 51 человек погиб.

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