"Люди, придите в себя": военная эмоционально обратилась к украинцам из-за скандалов

Начмед 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады, девушка погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") Алина Михайлова возмутилась коррупционными скандалами во время войны.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.

"Для меня абсолютный сюр про все эти коррупционные расследования, про миллиарды на МСЭКи, Министерство обороны, взятки. Это же квартиры этих депутатов, моих коллег из Киева, которые там с вечера до февраля переписывали быстро на себя новые квартиры. Ну как это? Как это укладывается с тем, что у нас сейчас в окопах мои бойцы такие же самые, они не являются профессиональными военными. Кто-то учитель физкультуры, кто-то так же депутат какого-то городского совета есть", - сказала она.

Алина Михайлова также призвала украинцев прийти в себя и осознать, что война не закончится в Донецкой области.

"Как этот мир уживается с тем, что происходит сегодня в Киеве, где очередной чемпионат - кому-то подсовывают за какие-то принятые решения, или какой-то участок, или какой-то тендерочек. И это все продолжается сейчас тогда, когда есть реальная угроза оккупации Украины и дальше. То есть, на Донецкой области никто не остановится. Люди, проснитесь и придите как-то в себя", - пояснила она.

Полную версию интервью с Алиной Михайловой смотрите по ссылке.

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