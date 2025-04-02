"Люди приезжают, как решето": медики рассказали, какие ранения на фронте чаще всего получают военные

Госпиталь в Харьковской области / © ТСН

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Медикам передовой Харьковского госпиталя приходится спасать бойцов, раненых от сбросов с дронов и от FPV. Враг «фарширует» коптеры поражающими элементами, чтобы максимально навредить нашим воинам. Но медики отмечают - спасая бойцов, повышают свой профессиональный уровень.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

В полевой операционной готовятся к пластической операции. Когда-то, в гражданской жизни, Константин специализировался на хирургии красоты. А сейчас, в условиях войны, совсем другая пластика. Главная задача Константина - сделать не просто красиво, а вернуть боеспособность солдату. Пациент Дмитрий воюет на Купянском направлении, ранение получил из-за прилета вражеского дрона. Дмитрий мог отсидеться и не пойти в армию, но захотел своим поступком вернуть человеческое уважение.

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В Харьковской области спасают раненых бойцов / © ТСН

"Я из колонии пришел", - говорит он.

Он рассказывает на войне ему понравилось, потому что командиры поддерживают, потому что есть возможность начать жизнь сначала. Так что теперь в свои 26 лет он планирует сделать карьеру и стать профессиональным военным.

Врачи харьковского госпиталя говорят – чаще всего здесь пациенты именно из-за дронов.

«В основном сбросы. Ну, бывает, что… Ну, бывают и осколочные, артиллерия, мины, Но большая проблема — это сбросы FPV-дронов», — говорит старший ординатор передового хирургического отделения Харьковского военного госпиталя Александр Шевченко.

«Люди приезжают как решето. Много-много ранений. Сейчас после FPV-дронов часто это оторванные конечности. Если раньше это были более прямые попадания, то сейчас они стараются попасть в землю и ударной волной уже отрывают конечности. Сейчас так больше идет», – говорит руководитель передового хирургического отделения Харьковского военного госпиталя Ярослав Полтавец.

Сергей Шипилов, ведущий хирург харьковского госпиталя, рассказывает, что украинские медики даже за короткое время на передовой накапливают, хотя и горький, но просто невероятный опыт.

На самом деле медики этого направления работу рассматривают не столько по сложности, сколько по объему — на себе ощущают штурмы наших и отражение враждебных. А еще говорят — здесь приходится быть гибкими, потому что ранения меняются.

«Изменился характер самих осколков, которые достаем. У большинства большая проблема при извлечении осколков, что они немагнитны. Сейчас почти 60% немагнитных, пластиковых. Для врача, когда осколок реагирует на магнит, его легче обнаружить, легче достать, меньший разрез надо делать. Когда обломок немагнитный, практически в 90% нужно его визуализировать, то есть разрез становится больше, больше травматизация для пациента», — говорят медики.

Дата публикации 11:02, 02.04.25 Количество просмотров 7 "Люди приезжают, как решето": полевые хирурги об увечьях воинов и ужасах войны!

Один из тех, на кого возлагают надежду — анестезист Илья. Он окончил медицинский колледж, мобилизовался и помогает спасать пациентов. Таких, как он, очень ждут в госпиталях – средний медицинский персонал, и желательно ребята – те, кого в армии ищут и ждут. Илья убежден, что со своим опытом после войны без проблем окончит медицинский университет и вернется уже врачом, анестезиологом.

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