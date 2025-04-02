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"Люди приезжают, как решето": медики рассказали, какие ранения на фронте чаще всего получают военные
На фронте спасают раненых бойцов. Медики рассказали, какие ранения встречаются чаще всего.
Медикам передовой Харьковского госпиталя приходится спасать бойцов, раненых от сбросов с дронов и от FPV. Враг «фарширует» коптеры поражающими элементами, чтобы максимально навредить нашим воинам. Но медики отмечают - спасая бойцов, повышают свой профессиональный уровень.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.
В полевой операционной готовятся к пластической операции. Когда-то, в гражданской жизни, Константин специализировался на хирургии красоты. А сейчас, в условиях войны, совсем другая пластика. Главная задача Константина - сделать не просто красиво, а вернуть боеспособность солдату. Пациент Дмитрий воюет на Купянском направлении, ранение получил из-за прилета вражеского дрона. Дмитрий мог отсидеться и не пойти в армию, но захотел своим поступком вернуть человеческое уважение.
"Я из колонии пришел", - говорит он.
Он рассказывает на войне ему понравилось, потому что командиры поддерживают, потому что есть возможность начать жизнь сначала. Так что теперь в свои 26 лет он планирует сделать карьеру и стать профессиональным военным.
Врачи харьковского госпиталя говорят – чаще всего здесь пациенты именно из-за дронов.
«В основном сбросы. Ну, бывает, что… Ну, бывают и осколочные, артиллерия, мины, Но большая проблема — это сбросы FPV-дронов», — говорит старший ординатор передового хирургического отделения Харьковского военного госпиталя Александр Шевченко.
«Люди приезжают как решето. Много-много ранений. Сейчас после FPV-дронов часто это оторванные конечности. Если раньше это были более прямые попадания, то сейчас они стараются попасть в землю и ударной волной уже отрывают конечности. Сейчас так больше идет», – говорит руководитель передового хирургического отделения Харьковского военного госпиталя Ярослав Полтавец.
Сергей Шипилов, ведущий хирург харьковского госпиталя, рассказывает, что украинские медики даже за короткое время на передовой накапливают, хотя и горький, но просто невероятный опыт.
На самом деле медики этого направления работу рассматривают не столько по сложности, сколько по объему — на себе ощущают штурмы наших и отражение враждебных. А еще говорят — здесь приходится быть гибкими, потому что ранения меняются.
«Изменился характер самих осколков, которые достаем. У большинства большая проблема при извлечении осколков, что они немагнитны. Сейчас почти 60% немагнитных, пластиковых. Для врача, когда осколок реагирует на магнит, его легче обнаружить, легче достать, меньший разрез надо делать. Когда обломок немагнитный, практически в 90% нужно его визуализировать, то есть разрез становится больше, больше травматизация для пациента», — говорят медики.
Один из тех, на кого возлагают надежду — анестезист Илья. Он окончил медицинский колледж, мобилизовался и помогает спасать пациентов. Таких, как он, очень ждут в госпиталях – средний медицинский персонал, и желательно ребята – те, кого в армии ищут и ждут. Илья убежден, что со своим опытом после войны без проблем окончит медицинский университет и вернется уже врачом, анестезиологом.
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