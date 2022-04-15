Люди разбирают руины и верят в лучшее: разбитые оккупантами села на Киевщине начинают оживать

Люди разбирают руины и верят в лучшее: разбитые оккупантами села на Киевщине начинают оживать

Захватчики разрушили здания в селах.

Уничтоженные российскими оккупантами села на Киевщине местные начинают приводить в порядок. Постепенно разбирают развалины, которые оставили после себя оккупанты. Там, где здания устояли, их пытаются ремонтировать, вместо выбитых оконных стекол — окна забивают фанерой. На улицах населенных пунктов – десятки единиц техники врага и безымянные могилы с погибшими гражданскими.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Село Дмитровка. 30 марта по этим улицам оккупанты хотели пройти маршем на бронетехнике. Но наши бойцы обеспечили врагу скорый фальстарт.

Все это настрелянное железо сейчас стоит металлоломом по обе стороны дороги. Ребята грамотно выбрали место для засады, в бою оккупанты даже не понимали, кто и откуда их уничтожает. Вокруг сгоревшей техники – последствия хаотического огня. Десятки поврежденных домов. Ребята Людмилы разбирают заваленную крышу дома. Добротная деревенская изба превратилась в руину.

"У меня душа болит, что это моя сестра строила, а орки с такой ненавистью все это уничтожили", — говорит женщина.

На въезде в село Бузовая — еще один жуткий след войны. Мужчину похоронили под обстрелами прямо под забором несколько недель. И вот сейчас тело эксгумировали

В селе россияне упорно выстреливали свой боекомплект по сельской школе. Крыли и минами, и реактивными ракетами. Хвостовик от одной из них до сих пор на школьном дворе. А в нескольких метрах от него учителя сносят мусор из разбитого здания.

Это не случайные прилеты, оккупанты знали, куда стрелять. И делали это прицельно.

После обстрелов — в школе повреждена крыша, ни одного уцелевшего оконного стекла, в классах — бардак. Работники пытаются сделать ремонт. Окна, из которых на ветру выдуваются занавески, сейчас зашивают фанерой. Каким-то чудом чуть ли не единственная не пострадавшая комната — кухня. Здесь сегодня жарят картофель.

Школьная медсестра временно перепрофилировалась на повара. Это уже второй раз ее пытаются "освободить" россияне.

“В 2014 году из Луганска приехала, думала далеко убежала, а оказывается — недалеко, пришли через 7 лет. До сих пор трясутся руки, не верится до сих пор, что случилось, дважды уже пережила, ну ничего, выжила. Слава Украине!" – отметила женщина.

За восстановлением школы пристальным взглядом наблюдает Тарас Григорьевич. Здание обязательно отстроят и здесь по-прежнему дети будут учить слова пророка "и на обновленной земле врага не будет супостата".

"Мы — победители, над сгоревшем плачем, над телами прячем, плачем, ну мы победители и мы обязательно победим, мы нашу свободную Украину, земельку никому не отдадим", — сказал мужчина.

В прилегающих к Макарову поселкам около тысячи домов полностью разрушены

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