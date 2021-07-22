Люди с искусственными сердцами: какие механизмы помогают пациентам жить дальше

Во время операции биологический орган полностью заменяют механизмом.

В Италии впервые в мире установили пациенту вместо сердца имплант. Устройство создала французская компания. Весит он около килограмма. Работать искусственное сердце способно несколько месяцев, и дарит больному время, чтобы дождаться трансплантации донорского органа, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 21 июля.

Первое искусственное сердце уже бьется в организме итальянского пациента. Он первый в мире — кому провели трансплантацию полностью механического сердца. Личные данные пациента пока не разглашают. Известно, что оперировали его в Неаполе. А вот устройство создала французская компания.

Искусственное сердце состоит из двух желудочковых камер и четырех биологических клапанов. Во время операции биологический орган полностью заменяют механизм. Как это работает — объясняет кардиохирург Сергей Бедолага.

В отличие от настоящего сердца — искусственное весит втрое больше — 900 граммов. Вся система состоит из 3 частей: имплантированного протеза, кабеля, соединяющего протез с внешними компонентами и консоли, благодаря которой медики контролируют работу протеза.

Мембраны из специфического материала для того, чтобы не было тромбов, для того, чтобы кровь проходила совершенно спокойно. Этот механизм достаточно эффективен для пациентов, у которых не работает сердце вообще.

Правда, работать устройство может лишь несколько месяцев, пока больной ожидает трансплантации донорского органа. До сих пор эти механизм использовали исключительно в пределах клинических исследований. Разрешение от европейского регулятора на продажу искусственного сердца компания получила в декабре прошлого года. Операция в Неаполе стоила 150 000 евро — заплатил за нее местный департамент здравоохранения.

В Украине пока применяют только помпы, поддерживающих жизнь. Впервые такое устройство вживили 5 лет назад. С тех пор провели лишь 12 подобных операций. Больное сердце не удаляют, к нему крепят искусственный механизм, который помогает перекачивать кровь.

Такой механизм — это возможность выиграть время и дождаться донорского сердца.

Спасением для семидесятилетнего Владимира Мусиенко было вживление мини-искусственного сердца. Внутри два аккумулятора, соединенных с искусственным сердцем через кабель. Работу обновленного органа теперь он контролирует сам. Операция для Владимира обошлась бесплатно. Бюджет города выделил 4 млн гривен. Заведующий отделением кардиохирургии Александровской больницы, который вставлял сердце, говорит, что мужчине установили последнюю модель и с такой пациенты уже прожили 10 лет, уверяет, что такие девайсы могут стать альтернативой пересадке сердца.

Между тем французская же компания планирует производить по 10 искусственных сердец ежемесячно, в зависимости от спроса. И не исключают, что это может стать новым прорывом трансплантации — не только сердца, но и других органов.

Как сообщалось, австрийские ученые успешно вырастили маленькое искусственное сердце. Это первый подобный миниатюрный орган с одной камерой, самоорганизующаяся. Специалисты влияли на человеческие стволовые клетки, используя шесть сигнальных путей, которые отвечают за развитие сердца у человеческого эмбриона, в результате чего модель сформировалась самостоятельно.

Новости мира: в Италии впервые в мире пациенту установили имплант вместо сердца

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