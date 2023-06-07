Люди с подтопленного левого берега Херсонщины умоляют с крыш о спасении: оккупанты сбежали со всеми лодками

После российского теракта на Каховской ГЭС сложная ситуация на низменном левобережье Херсонщины. Люди и животные на крышах домов, а некоторые дома – полностью под водой. Вода поглотила целые улицы и микрорайоны. Это оккупированная территория и информация оттуда поступает не полная, говорится в ТСН.

Левый берег по уровню он ниже правого. Более 2 десятков сел, то есть, все, что на карте более реки, в воде. Местные жители умоляют о помощи, которую сейчас никто не может оказать.

В некоторых районах вчера утром оккупанты объявляли эвакуацию, но не все об этом знали и слышали. Оккупантам к людям безразлично, они спасались сами.

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Дорогу на Крым еще вчера затопило. Больше всего страдают Олешки, там уже полностью под водой все одноэтажные дома. Залиты все районы в низовьях. В чатах пишут ужасные вещи, что на крышах 14 человек или старики. Там остаются преимущественно люди пенсионного возраста, некоторые из них даже не могли залезть на крышу.

Неизвестно, что с приютом для животных, там было более 400 псов, люди говорят, что убежища уже нет. В городе нет плавсредств. Ведь когда оккупанты бежали, похитили у людей почти все лодки.

Подходит вода и в Новой Каховке, она у ГЭС. Под воду пошел зоопарк "Сказочная дубрава". Он был заминирован, 300 животных не смогли спасти. В подвалах Новой Каховки были наши люди, которых арестовали оккупанты. Что сейчас с ними, неизвестно. Топит Голую пристань, Збурьевкку, Копани, Казачьи Лагеря. Связи там почти нет.

В самом Херсоне идет эвакуация из прибрежных подтопленных районов. Эти районы полгода были под обстрелами, там остались самые стойкие люди. К эвакуации задействованы все службы и волонтеры. Две трети Херсона, куда не дошла вода, живут в обычном режиме, с водой и светом. В водоканале сообщают, что большая нагрузка на канализацию, ведь вода уходит в ливневые сети и идет на очистные сооружения.

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