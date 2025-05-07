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"Люди шли с маршрутки": в Сумской области россияне убили ребенка, девушку и мужчину — подробности
Российские оккупанты атаковали пригород Сум. Из-за ракетного удара погибли три человека, среди которых есть 6-летний мальчик.
В Сумской общине сегодня День траура. Чтят погибших от российского ракетного удара. Накануне оккупанты баллистикой попали по пригороду областного центра. Трех человек убили, 11 ранили.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.
Российские оккупанты в Сумской области атаковали здание магазина. Взрывной волной разбиты окрестные дома. Впрочем, самое ужасное – это разлетевшиеся на сотни метров обломки баллистической ракеты. Как раз перед ударом здесь остановилась маршрутка, вышли немало людей, рядом — дети играли под домом на качелях. Буквально в сотне метров отсюда — местный магазин, кафе, где всегда людно. Именно здесь обломками смертельно травмирована 20-летняя девушка. По словам жителей, она недавно переехала в село. Впоследствии в больнице от множественных ранений скончался 6-летний мальчик, а также 41-летний мужчина, работавший в магазине. Что касается раненых, то сейчас известно об 11 людях, которые обратились за медицинской помощью. Среди них пятеро детей. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии.
«Людно магазин, все были на улице. Люди из маршрутки шли», — говорит местная о российском обстреле.
В результате атаки повреждены почти три десятка домов. С утра в школе развернут штаб ликвидации по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, где оказывают помощь пострадавшим. И с сегодняшнего дня в общине двухдневный траур.
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