"Люди шли с маршрутки": в Сумской области россияне убили ребенка, девушку и мужчину — подробности

Место ракетного удара / © ТСН

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В Сумской общине сегодня День траура. Чтят погибших от российского ракетного удара. Накануне оккупанты баллистикой попали по пригороду областного центра. Трех человек убили, 11 ранили.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Российские оккупанты в Сумской области атаковали здание магазина. Взрывной волной разбиты окрестные дома. Впрочем, самое ужасное – это разлетевшиеся на сотни метров обломки баллистической ракеты. Как раз перед ударом здесь остановилась маршрутка, вышли немало людей, рядом — дети играли под домом на качелях. Буквально в сотне метров отсюда — местный магазин, кафе, где всегда людно. Именно здесь обломками смертельно травмирована 20-летняя девушка. По словам жителей, она недавно переехала в село. Впоследствии в больнице от множественных ранений скончался 6-летний мальчик, а также 41-летний мужчина, работавший в магазине. Что касается раненых, то сейчас известно об 11 людях, которые обратились за медицинской помощью. Среди них пятеро детей. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

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Следствие обстрела / © ТСН

«Людно магазин, все были на улице. Люди из маршрутки шли», — говорит местная о российском обстреле.

В результате атаки повреждены почти три десятка домов. С утра в школе развернут штаб ликвидации по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, где оказывают помощь пострадавшим. И с сегодняшнего дня в общине двухдневный траур.

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