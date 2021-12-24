Люди стоят по 14 часов: на украинско-польской границе образовались большие очереди

Пограничники ожидают, что с воскресенья очереди уменьшатся.

На польско-украинской границе в Украину массово возвращаются заробитчане. Из-за очередей на пунктах пропуска люди вынуждены стоять по 14 часов.

Об этом 24 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Перед праздниками украинцы возвращаются домой из Европы. Поэтому на пунктах пропуска образовались очереди из сотен автомобилей. Люди вынуждены по 14 часов стоять, пока их пропустят. Самые большие очереди на пункте пропуска "Корчева-Краковец", здесь стоят полтысячи автомобилей. Чтобы быстрее пропускать людей, украинские и польские пограничники вывели на смену больше работников и открыли дополнительные полосы движения, но это мало помогает, потому что наплыв людей очень велик.

На польско-украинской границе выстроились очереди из-за возвращения украинских заробитчан | Новости мира

"На подкарпатской границе с Украиной действительно сейчас непростая ситуация на въезд в Украину. За предыдущие сутки мы отправили более 30 тысяч путешественников. Только на одном пункте пропуска в Медике за предыдущие сутки отправили более 13 тысяч человек", — говорит спикер Бещанского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

Люди рассказывают, что стоять в очередях холодно, и для того, чтобы согреться, сжигают литры горючего. Очереди и в туалет, и в магазин, чтобы купить еду и воду. После обеда магазины вообще закрыли, потому что у поляков сегодня Святвечер. Вдоль очереди ездит эдакое мобильное кафе: с горячими напитками и колбасками. Но людей это не слишком утешает.

"Надо что-то с тем делать, очень долго стоим. Я не знаю, как это решить. Сами видите - нет ни туалетов, ничего нет, поставили там эти мусорники, но они уже переполнены", — говорит мужчина, пытающийся попасть домой.

Наибольший наплыв заробитчан ожидают еще сегодня и завтра, поэтому напряжение на границе не будет спадать. А с воскресенья, ожидают пограничники, очереди уменьшатся.

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