Люди теряли сознание от счастья, мать от ТСН узнала о возвращении своих сыновей: как происходил обмен пленными

Обмен пленными / © СБУ

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В Украину накануне Пасхи удалось вернуть 277 человек. Среди вернувшихся — два брата, мама и сын, два человека, которые просто в этот день отмечали день рождения и еще сотни историй людей.

Об этом говорится в материале ТСН.

«Слава и Екатерина - стоят как бы отдельно от толпы родственников. Держат в руках флаг с надписью - оркестр. Они ждут - своего сына. Ростик - музыкант, в плен попал в Мариуполе. Они видели его на видео, которое распространяли во вражеских пабликах, когда морпехов выводили в плен. С тех пор они ездят на все обмены», - говорится в материале ТСН.

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Каждый раз здесь и господин Иван Роман. Он ждет своего сына - тоже Ивана. На этот раз вместе с женой Галиной, она на обмене - впервые. Сегодня по дороге зашла в храм: перед Пасхой особенно верится в чудо.

«Первыми в больницу заехали кареты скорой помощи. Это наши раненые пленные. Сергей из Черкасской области пробыл в плену 4 месяца - пытается сам выскочить из скорой, но медики переносят его на руках», - отмечает Наталья Нагорная.

Богдан с раненой ногой - в плену был 10 месяцев. Всего 11 скорых. И 31 раненый боец. На каталках, креслах колесных, кто-то самостоятельно пешком - теперь они уже могут радоваться, как бы трудно ни было.

Сергей попал в плен под Курахово 11 февраля, два месяца назад. Потерял - обе ноги.

«Прострелили ноги, пролежал два дня, ноги обморозил, меня нашли и все», - говорит он.

Некоторые ребята выходят из скорых в масках и защитных костюмах. Из-за тяжелых условий российских казематов у них инфекционные болезни.

Проведя ребят в больницу, толпа замирает с телефонами в руках - появился список тех, кого в эти минуты меняют на границе и - первые фото. Родственники тех, кто есть в списках ожидают встречи и не сдерживают слез. Некоторые даже теряют сознание от счастья.

Обмен пленными / © ТСН

Эмоции в этот момент зашкаливают настолько, что люди - не выдерживают. Это Оля, она ждала три года и только что - тоже увидела в списке - имя своего сына. По выражениям лиц родных, изучающих списки, сразу можно заметить и тех, кто сегодня родных не увидит. Сын господина Ивана Романа - остался в плену.

Катя и Слава машут руками всем ребятам. Они видят своего сына Ростика - крепко обнимаются и несколько минут не могут надышаться друг другом. Все трое в слезах.

В списках журналисты увидели две одинаковые фамилии. И имена Артем и Илья. Наши догадки подтвердились - из плена одновременно возвращаются братья Лихожоны. 24-летний Артем и 22-летний Илья еще не знают - их мама присоединилась к войску через три дня после того, как сыновья попали в плен - звоним ей вместе. Она радуется.

В обмене одна женщина, Маргарита Виноградова, она возвращается вместе с сыном - 22-летним Русланом, который тоже был в плену. Они даже не ожидали, что вот так встретятся.

Оля, потерявшая сознание, когда увидела имя сына в списке, теперь - не может с ним - наобниматься. Не выпуская друг друга из объятий они обзванивают - всех родственников.

Двух человек обменяли в день рождения. Дмитрий Черный отмечает свое 23 день рождения.

«Я желаю, чтобы все встретили своих родственников, друзей, попавших в плен и вернуться из плена как можно быстрее», — говорит парень.

Его ждали дедушка и бабушка, а еще девушка Диана. Итого уже 8 лет, из которых три Дмитрий был в плену. Ему показывают — фото из ее соцсетей и как она боролась.

На место встречи приехали и ранее освобожденные из плена. Благодарят представителей координационного штаба и вспоминают, как это было в день их обмена.

Освобожденного Давида Прадченко окружила толпа родных, которые сегодня не дождались своих, но хотят убедиться, что с родными все хорошо. Он просматривает фото, узнает и подтверждает — видел этих ребят в плену, живые.

Глеб с чужого телефона набирает — маму. Ее голос он не слышал три года. В плен попал, как большинство сегодняшних уволенных ребят, в Мариуполе. Сидел — в тысячах километров от дома.

Дата публикации 16:57, 21.04.25 Количество просмотров 6 Мама дізналася, що синів обміняли, від ТСН! Емоції обміну на Великдень: люди падали від щастя

Главный план Глеба на ближайшее будущее — обнять маму. Потом — разыскать братьев и бороться дальше, до победы.

«У меня братья воевали воюют, один в плену, другой я не знаю где, хочу узнать где он и как надо возвращаться и изгнать эту нечисть, надо бойцовский дух», — говорит Глеб.

Боец, его имя которого мы не успеваем спросить, просит нас, не о себе, о брате — он в плену вдвое дольше.

Обмен пленными / © ТСН

Главное управление разведки уже анонсировало — в ближайшее время ожидают еще обмены, большие и такие важные для всех, кто ждет, чтобы наконец обнять своих.

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