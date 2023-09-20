"Люди тоже погибают": воины с передовой обратились к гражданским и рассказали о тяжелых боях

Военные из передовой говорят, что гражданские не должны думать, что за них кто-то все сделает.

В Луганской области в Серебрянском лесничестве продолжаются тяжелые бои. Здесь украинские защитники противостоят врагу уже длительное время. Они говорят, что украинцы должны понимать, что в армию придется идти всем и перестать жить так, будто война "где-то далеко".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Воевать в лесу сложно – говорят бойцы

Лес весь задымлен от продолжающихся пожаров. Здесь нет пробок да и дорогой это назвать сложно – это скорее направление. В Сереблянском лесничестве есть и ВСУ, и российские оккупанты. Здесь можно очень близко увидеть врага.

Хотя боеприпасы едут к нам со всего мира, но здесь хорошо видно – как сложно, когда разные типы вооружения подгадываются под разные снаряды, так сложнее попасть. Украинские защитники здесь вынуждены экономить боеприпасы, поскольку их не так уж много.

Как ВСУ воюют в лесу

ТСН побывала в гостях у 67 бригады Добровольческого украинского корпуса — ее с самого начала формировали только с добровольцев. И так случилось, что именно сюда пришли молодые и упорные, кого военкоматы еще в начале пытались не брать на войну.

Военные среди хвойного леса пытаются найти преимущества — здесь можно хорошо маскироваться и скрыть технику, что в поле невозможно. Однако есть и сложности.

"Даже сориентировать миномет на местности в цель, местность лесная очень тяжелая, если посадки, это было бы проще, а в лесу очень тяжело", — говорит военный "Швед".

"Швед" после ранения, 4 месяца провел по больницам. Он вернулся, потому что есть за что мстить — за оккупированный дом, за свои раны, за убитых собратьев и погибшего брата, которого звали Женя.

Военный "Швед" / Фото: ТСН

Пока война на этом направлении под Кременной немного стихла – не прекратилась, а именно немного стихла, бойцы готовятся отбивать территорию. Этому нельзя научиться на полигоне, нужно отрабатывать штурмы именно здесь. Каждую атаку сопровождает коптер, в лесу даже это сложнее

"Из-за кроны деревьев плохая связь между коптером и пультом, в радиостанции бывают проблемы, а особенно когда глушит РЭБ", — говорит главный сержант 1 стрелкового батальона 67 ОМБР ДУК Даня.

Боец Михаил объясняет – враг окапывается значительно глубже, чем в учебных окопах.

Люди не понимают, что им придется вступить в армию – военный

20-летний Ярослав из Кропивницкого рассказывает, что его не взяли ни в ВСУ, ни в ТРО, поэтому он вступил в ряды ДУК. Он имеет высшее образование и должен стать учителем труда, но здесь высшее образование позволило стать офицером и почувствовать, насколько это сложно воевать.

20-летний Ярослав из Кропивницкого / Фото: ТСН

"Нехватка боекомплекта и люди тоже, к сожалению, гибнут. Некоторые люди не понимают, что им придется вступить в ряды армии", — говорит Ярослав.

Ярослав признается, война оказалась не такой, как в кино – без романтики. Грицю тоже 20, учебу в университете приостановил, чтобы защищать Украину.

"Я — физик-ядерщик", — говорит военный 2 стрелкового батальона 67 ОМБР ДУК Гриць.

Что говорят воины о войне и гражданских

Украинские защитники, воюющие в лесу, говорят, что будут держать фронт, но они хотят, чтобы мирные территории перестали воспринимать войну как что-то далекое.

"Нет войны с той стороны. Вот и вся проблема. Когда население понимает, что за них все сделают ВСУ, то все так и будет происходить", — говорит командир 1 стрелкового батальона 67 ОМБР ДУК "Кулибин".

Командир 1 стрелкового батальона 67 ОМБР ДУК "Кулибин". / Фото: ТСН

Напомним, ВСУ показали уникальное украинское оружие, которое до смерти пугает врага.

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