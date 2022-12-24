Люди в авто заживо сгорели: все, что известно об обстреле Херсона россиянами в канун Рождества (жуткие фото, видео)

Российские обстрелы, предварительно, велись из "Градов". Взрывы в городе до сих пор не утихают.

Когда в мире готовятся к Рождеству, российские террористы массово обстреляли центр Херсона. По последним данным, по меньшей мере 7 человек погибли, 58 – ранены, из них 18 – в тяжелом состоянии. Вражеские обстрелы не прекращаются.

ТСН.ua собрал все подробности террористической атаки россиян по Херсону и реакцию мира.

Кровавый обстрел россиян: детали

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, примерно в 11:00 российские войска обстреляли центр Херсона, 6 легковых машин занялись. В результате чего есть жертвы и многие пострадавшие. Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. Глава ОВА Ярослав Янушевич подчеркнул, что это был "целеспромированный удар" россиян. В мэрии Херсона добавили, что обстрел, предварительно, велся из "Градов".

"Сегодня 24 декабря около 11:00 в результате очередного варварского обстрела России из реактивных систем залпового огня по жилому району города занялись 6 легковых автомобилей. Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Число погибших и пострадавших уточняется", — сообщили в ГСЧС.

По информации местных СМИ, по состоянию на 15:20 вражеский обстрел продолжается. Призываем быть осторожными и пройти в укрытие. По состоянию на 13:30 российские обстрелы унесли жизни 7 человек, 58 херсонцев получили ранения, из них 18 — в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавших, сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Зеленский – о российских ударах по Херсону

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Херсона и опубликовал ужасающие кадры с места трагедии. Глава государства подчеркнул, что о российских террористах должен знать весь мир и видеть, "против какого абсолютного зла мы воюем".

Страна-террорист продолжает нести русский мер в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", — написал президент.

США осудили вражескую атаку РФ

Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк назвала обстрел по мирному населению Херсона "жестокой атакой РФ" и осудила действия оккупационных войск.

"Сегодня — опять жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно накануне Рождества", — написала она в Twitter.

Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 24, 2022

Реакция МИД Украины на массированный обстрел России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ужасное преступление оккупантов, которые в канун большого праздника массированно обстреляли Херсон. Дипломат призвал западных партнеров к активной и продолжительной поддержке государства для победы.

"Святчер. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и за ее пределами готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом", — говорится в заявлении.

Christmas Eve. Russian terror strike on Kherson leads to multiple civilian casualties. Когда семьи в Европе, North America, и начинают устраивать праздничные денежки, займутся для Украины, которые борются за правом. Мы нуждаемся в своем активном и надежном содействии. pic.twitter.com/xa7dr0SX1o — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 24, 2022

Читайте также: