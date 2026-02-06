"Люди, Ваня дома!": отец три года ждал из плена своего сына — невероятная история

Отец, который ждал сына / © ТСН

Пан Иван три долгих года приходил на каждый обмен пленными, встречал чужих сыновей, плакал от радости за побратимов, но каждый раз возвращался домой сам. Однако вчера, 5 февраля, из российского плена удалось вернуть его сына.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Счастливая новость

У калитки больницы, где традиционно встречают освобожденных защитников, господина Ивана знают все. Он стал героем многих сюжетов ТСН. На этот раз он снова был там, ожидая сообщения. Сначала узнал, что вернули побратима сына, и в радости даже забыл, куда спрятал телефон. А потом пришло извещение в «Дії».

Пан Иван (момент получения СМС): «Подождите, что-то есть… Что-то есть в „Дії“. Люди, Ваня дома! Я вам благодарен, все небесные силы!»

Три года ожидания

Журналисты ТСН познакомились с господином Иваном еще в апреле прошлого года, на Пасху. Тогда он прибежал в больницу с паской для сына, надеясь на чудо. Но Вани в списках не было.

Его сын, Иван-младший, боец 72-й бригады, попал в плен 6 ноября 2022 года под Павловкой Донецкой области. Несколько недель он считался пропавшим без вести, но отец сердцем чувствовал — сын жив. Впоследствии нашел видео с ним на российских пабликах.

За эти три года Иван стал для журналистов ТСН настоящим другом. Мы видели его отчаяние летом, когда он проверял телефон каждую минуту, и его стойкость осенью.

«Каждый мальчик, который возвращается в каждом обмене, приближает меня к сыну. Чем больше обменов, тем быстрее придет мой Ваня», — повторял он.

«Я мало его обнимал»

Больше всего отец сожалел об одном — о мужской сдержанности.

Пан Иван: «Мне кажется, я мало обнимал его, мало говорил ласковых слов. Мужик должен быть мужиком — так я думал. А теперь мне так трудно! Может, он хотел, чтобы я его тысячу раз обнял, а я не сделал этого ни разу. Очень хочу отдать ему те обнимашки».

Первый звонок

И вот — долгожданный видеозвонок с границы. Ваня — худой, с густой бородой, но смеется.

Отец: «Ты чего такой бородатый? Сынок! Мы тебя ждем!»

Сын: «Наконец-то мы дождались… Люблю вас!»

Журналисты спросили Ваню на границе, часто ли папа обнимал его в детстве. «Нет», — ответил парень. Но когда его спросили, знает ли он, что папа об этом очень сожалеет, Ваня тихо ответил: «Да».

Встреча, которую ждала вся страна

Когда автобусы наконец добрались до больницы, Иван бегал от одного к другому, не зная, где именно его сын. А потом — долгие объятия, в которых застыли три года боли.

Теперь Ивана-младшего ждет длительная реабилитация, но главное уже произошло. Отец не просто дождался — он выстоял.

