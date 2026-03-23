"Люди выбегали едва одетые": жительница Бучи рассказала, как спасала соседей после взрывов

Жительница Бучи Елена Николаевна / © ТСН

В Буче под Киевом утро началось с серии взрывов, потрясших один из жилых массивов. Пока спецслужбы окружали место происшествия, обычная местная жительница Елена Николаевна превратила свой двор в штаб помощи для напуганных людей.

Корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская пообщалась с женщиной, которая первой открыла свои двери для напуганных жильцов многоэтажки.

«Люди выбегали едва одетые»

Елена Николаевна вспоминает, что первый взрыв прогремел около шести утра. Сначала подумала на атаку «шахедов», но потом поняла: чрезвычайное событие произошло совсем рядом. После второго взрыва полиция начала оттеснять жильцов поврежденного дома.

«Мы просто открыли ворота и запустили всех к себе. Было много людей, служб, детей… Мамы выбегали в чем были — кто в шлепанцах, кто едва одетым. Первым делом я вынесла пледы, спрашивала размер обуви, чтобы хоть как-то согреть людей», — рассказывает женщина.

Пока муж Елены грел чайники и готовил термосы, неравнодушные соседи начали делать бутерброды. Позже в помощь присоединилась муниципальная служба Бучи.

Что известно о предполагаемом подрывнике

По словам Елены, жильцы дома шокированы фигурой вероятного виновника трагедии. Речь идет о молодом человеке, недавно поселившемся в одной из квартир.

Женщина предполагает, что действия могли быть направлены против представителей спецслужб.

Соседи рассказывают, что семья парня связана с войском — мать якобы военная, а брат погиб на фронте.

«Это некий нонсенс. Человек собственноручно взорвал дом… Говорят, сделал это из-за денег. Я долго не могла поверить, пока люди в моем дворе не начали рассказывать подробности», — делится жительница Бучи.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители. Официальные причины взрыва и мотивы подозреваемого выясняются.

Дата публикации 14:30, 23.03.26

Напомним, утром 23 марта в Буче у многоэтажки прогремели два взрыва. В результате инцидента ранены двое правоохранителей, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция квалифицировала событие как теракт.

По предварительным данным, 21-летний парень должен был получить по 25 тысяч гривен за каждый взрыв — всего 50 тысяч гривен. Мотивом исполнителя были деньги, сообщили в полиции Киевской области. Информация о возможном шантаже подозреваемого проверяется.