Люди зовут из-под обломков, но спасать некому: в Турции на количество обрушений не хватает спасателей

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 5 тысяч, а раненых — превышает 20 тысяч. Число погибших может возрасти в разы, когда разберут завалы — такой нелестный прогноз приводят во Всемирную организацию здравоохранения. В настоящее время в страну прибывают подразделения спасателей со всего мира, говорится в ТСН.

В южной турецкой провинции Хатай, недалеко от границы с Сирией, из-под обломков домов до сих пор раздаются голоса живых. Те, кому удалось выжить, часами ждут спасателей, потому что сами не могут разобрать завалы, на месте многоэтажек ныне месиво из обломков, под которыми застряли их близкие. "О Боже! Они отзываются! Здесь никого нет. Никого! Что это за государство? Мы слышим их! Они зовут на помощь, просят спасти их. Как мы можем их спасти? Никто не приехал с этого утра. У нас никого нет, осмотритесь", — говорят местные.

В соседних провинциях Кахраманмараш, эпицентр землетрясения. Здесь спасенные провели ночь у костра, потому что их дома стихия уничтожила, а температура воздуха упала до нуля градусов. “Мы едва вырвались из дома. У нас четверо детей, мы вышли с ними в последний момент. Наша ситуация здесь очень плохая, мы ждем без воды и еды”, — говорят уцелевшие.

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Не ездить в пострадавшие регионы на своих авто, чтобы доставить людям там еду и теплые вещи, такая просьба звучит от президента Красного Полумесяца. Он объясняет, что помощь для жертв стихии лучше свозить в специальные центры, потому что дороги после землетрясения разбиты и некоторые машины уже провалились.

Кроме разрушений, на автодорогах мешают еще и снег с гололедицей. Кое-где в регионах нет связи и Интернета. Разыскать в таких условиях шестерых не выходивших на связь украинцев вместе со спасателями смогли украинские дипломаты. Угроз жизни нашим соотечественникам, говорят в МИД, нет. Из-за разрушенных домов украинцы переселились в турецкие родственники. Количество обращений на горячую линию в отношении наших граждан, с которыми не могут связаться, сейчас увеличилось. Общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27. Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания.

Этот ряд землетрясений называют одним из худших в течение столетия. Накануне первая серия подземных толчков всколыхнула юг Турции. Вторая волна почти такой же силы встряхнула регион после обеда. Очевидцы выкладывают в Сеть ужасное видео, как обрушаются дома. Эти толчки испытала соседняя Сирия, добрались они до самого Алеппо, а их последствия ощутили во многих соседних странах, вплоть до Грузии и Румынии и даже в украинской Одессе.

Этой ночью в Турцию начали прибывать первые международные команды спасателей – из Сербии, Германии, Румынии и Испании. Несмотря на войну Украина также предложила свою помощь. В общей сложности, говорят в Анкаре, поддержку предлагают полсотни стран мира. В настоящее время в пострадавшие регионы направили более 24 тысяч спасателей. Работать им придется в экстремальных условиях – работе будут мешать стужа, ливни и новые толчки – их в стране зафиксировали уже сегодня.

Напомним, что встряхнувшее Турцию и Сирию землетрясение может произойти и в Украине. Ученые Национальной академии наук объясняют, что мы расположены в том же сейсмическом поясе, что и эти страны. Правда, Турция и Сирия – по центру, а мы фактически – на его северном крае. Несмотря на это, Украина находится в зоне Вранча, постоянно генерирующей землетрясения. Если стихия доберется до Украины, то больше всего подземные толчки ощутят в Одесской области, там землетрясение может достичь 8-ми и даже 9-ти баллов по десятибалльной шкале.

Впрочем, подобных, в отличие от региона, где землетрясение произошло накануне, у нас не было и спрогнозировать, когда оно может произойти, сейсмологи говорят, невозможно. Есть много объективных причин, которые не позволяют вычислить время землетрясения. Например, надо знать, что происходит в зоне Вранча на глубине 180 км, самая глубокая скважина 11 км. Зона Бранча – это одна из трех зон на нашей планете, которая все время генерирует землетрясения. К величайшему сожалению, она расположена недалеко от границы Украины. Именно из-за нее юго-запад Одесской области — опасно”, — говорят ученые.

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