"Люди звонят и просят их спасти": новые подробности ракетного удара по Одессе (фото, видео)

Россияне ударили ракетой по Одессе: известно о 8 пострадавших, разрушены жилые дома. Предварительно враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

Об этом с места происшествия рассказал корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Враг ударил баллистикой по жилому кварталу. Уже известно, что ранения получили 8 человек, один в очень тяжелом состоянии. Потерпевшие в больнице.

Россияне ударили по жилой застройке, где расположены аптеки, стоматологические клиники, финансовое учреждение.

Вражеской ракете предшествовала серия взрывов. Ведь воздушная тревога прозвучала еще в 9:30 – в море на расстоянии 40 километров от берега заметили сразу два вражеских разведывательных дрона. Когда они подошли к суше, по одному из них отработала противовоздушная оборона. А уже через несколько минут военные сообщили, чтобы одесситы оставались в укрытиях из-за угрозы баллистики. Снова раздался мощный взрыв и над городом поднялся столб дыма.

Обстрелы Одессы. Фото: Одесская ОВА

В военной администрации говорят, что это запугивание, потому что оккупанты прицельно ударили по жилому району, где нет военных.

Сейчас на месте работают спасатели, разбирают разрушенные дома, ищут потерпевших.

"Говорят, что им звонят люди, они заблокированы в собственных квартирах", — отмечает корреспондент ТСН.

Рядом расположен лицей, дети находились в укрытиях.

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