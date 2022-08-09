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"Людьми, которые боятся, легче всего управлять": Жданов объяснил, почему Россия выводят из-под инспекции ядерное оружие

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"Людьми, которые боятся, легче всего управлять": Жданов объяснил, почему Россия выводят из-под инспекции ядерное оружие

Фото: Военно-промышленный курьер/Леонид Якутин

Своими заявлениями о выводе из под инспекции ядерного оружия Россия пытается шантажировать весь цивилизованный мир.

Кроме того, это ответ РФ на предложение США о консультациях по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Российская Федерация пытается шантажировать мир. Они пытаются как можно сильнее напугать мировое общество – начиная от их лидеров, заканчивая их избирателями. Когда Россия закрывает свои объекты, они перестают понимать, что там творится. Когда они не понимают, что там творится, у них это вызывает страх. А страх людей, которые боятся, трепещут от страха, ими легче всего управлять. Поэтому и Россия будет использовать это как шантаж для всего цивилизованного мира", – пояснил эксперт.

"Поэтому они и делают такие заявления, чтобы скрыть свое оружие, "а вы там думайте, что мы с ним сделаем". Вот Россия идет вопреки – на сокрытие собственного ядерного арсенала", - добавил Жданов.

Напомним, в России заявили, что выводят из под инспекции свое ядерное оружие.

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