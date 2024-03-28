"Людоловы" из ТЦК: эксперт объяснил, что нужно срочно изменить в мобилизации

После того, как командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал в соцсети резонансный пост о необходимости и важности мобилизации и то, что в информпространстве работников ТЦК некоторые назвали "людоловами", на это отреагировали тысячи украинцев. Гражданские и военные активно комментировали этот пост генерала.



Что именно нужно срочно изменить в вопросе мобилизации – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



"Во-первых, это все (негативное отношение части граждан к мобилизации – Ред.) стало возможным из-за информационно-психологических спецопераций, которые россияне постоянно с 2022 года пытались использовать в нашем информпространстве, искажая факты. С другой стороны, не нужно уменьшать негативную роль ТЦК. Мы очень хорошо знаем о скандалах с военкомами, у которых есть виллы в Испании. Откуда они там взялись? За счет честной зарплаты? Я думаю, что нет. И многие знают, что нет", — говорит Александр Коваленко.

Пост Александра Павлюка в Facebook. Скриншот

Пост Александра Павлюка в Facebook. Скриншот

Пост Александра Павлюка в Facebook. Скриншот





К этому военный аналитик добавляет такое свое собственное мнение: "Если говорить об Одессе, то хорошо известно, что была выдана норма в сутки для рядовых работников ТЦК (во времена прошлого руководства ТЦК – Ред.), чтобы они отлавливали граждан на улице, а потом с них требовали деньги. С одной стороны, это ИПСО, которые создает наш враг. С другой стороны – коррупция военнослужащих, о которой очень хорошо знают в Одессе и других городах.



По словам Коваленко, в обществе есть уважение к вернувшимся с фронта военным, но вместе с тем определенное отношение к ТЦК тоже имеет место.



"Уважение к военным (прошедших войну – Ред.) есть. Относительно ТЦК: два года назад мы все видели, как возле военкоматов собирались очереди. Они были в каждом городе. Но через два года военкоматы опозорили свою репутацию. Это их вина. ИПСО, которыми пользуется наш враг – они только усилили этот потенциал. Нужно было жестко контролировать ТЦК.Ну ладно, одного задержали, а как касательно других? В других регионах не так? В том и проблематика, что желающих идти в армию гораздо меньше, чем это было в 2022 году. Проблематика в том, что "оборотни" в погонах нивелировали репутацию военкоматов и военных в глазах граждан ", — считает эксперт.

Как исправить ситуацию?

На этот вопрос Коваленко отвечает так: "Тотальная борьба с коррупцией. То, что президент уволил всех военкомов после скандала – это был не очень корректный шаг. Надо было проводить расследование по каждому случаю отдельно. В военкоматах также служат люди, которые прошли войну, имеют ранения, соответствующие достижения, награды. Плохо, что к таким людям относятся как к каким-то барыгам. Нужна полная переформотация военкоматов и действий ТЦК. Свои места должны занимать достойные люди. Люди, имеющие опыт боевых действий, награды, которые будут иметь право не просто так мобилизовывать гражданских. Все остальные, два года отсиживающиеся в своих кабинетах, их место сейчас под Горловкой…".

Часто увозят в "бусиках"

Несколько дней назад в Украине разгорелся очередной скандал из-за задержания работниками ТЦК во Львове волонтера Кирилла Тарана.

Событие произошло поздно вечером 15 марта. По словам жены волонтера, сотрудники военкомата избили и силой запихали мужчину в бус, а через день он оказался в Ровно. В областном ТЦК прокомментировали и заверили, что по этому факту будет проведен расследование.

"Как выяснилось позже, этот гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. Во время смены места жительства в 7-дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВЛК", — сообщила служба связей с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

В ТЦК также добавили следующее: "Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья. Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время, это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, которые потеряли свое здоровье на защите Украины".

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