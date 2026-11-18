Землетрясение в Украине

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В ночь на 18 ноября жители ряда украинских регионов почувствовали подземные толчки. В соцсетях сразу появились предположения, что это мощное землетрясение за последние почти 50 лет. Эпицентр колебаний был зафиксирован в Румынии, в сейсмически активной зоне Вранча, с магнитудой от 5,3 до 6,5.

Действительно ли это землетрясение было опасным и стоит ли украинцам готовиться к новым толчкам, выяснял ТСН.ua.

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Землетрясение в Украине: где ощущались толчки и как реагировали люди

По сообщениям очевидцев, толчки продолжались несколько минут. В Одесской области в квартирах шатались люстры, а в Белой Церкви на Киевщине дрожали мебель и бытовые вещи. По словам местных жителей, на колебания остро реагировали домашние животные, пытаясь спрятаться.

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Кроме Киева, Одессы и Измаила подземные толчки также зафиксировали жители Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областей. Более ощутимо землетрясение ощущалось на юго-западе Одесщины — вблизи границы с Румынией.

Почему возникло землетрясение и несет ли оно угрозу

По словам директора Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александра Кендзеры, если землетрясение произошло в зоне Вранча, то оно имеет исключительно естественную причину, а его магнитуда от 5 до 6 не несет значительной опасности для людей.

«В зоне Вранча возникают глубокофокусные землетрясения на глубинах от 140 до 180 километров. Там все время пододвигается одна плита под другую. Эти плиты трутся между собой, измельчаются, и при этом генерируются доходящие до поверхности сейсмические волны, и мы воспринимаем это как землетрясения», — рассказывает ТСН.ua Александр Кендзера.

К этому он добавляет, что в подземных недрах разряжается множество энергии, которая в виде землетрясения распространяется на большую площадь, охватывая практически всю территорию Украины.

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«Но от нас до эпицентра землетрясения в Румынии более 800 километров, поэтому очевидно, что землетрясения такой интенсивности не могут привести к опасности, например, в Киеве. До нас доходили только отголоски подземных толчков. Хотя и они, вероятно, могли испугать людей», — говорит ученый.

Действительно ли таких толчков не было почти 50 лет

Александр Кендзера рассказывает, что в прошлом веке было зафиксировано пять землетрясений, которые были значительно мощнее этого.

«Сила землетрясения в его эпицентре измеряется в магнитудах, а интенсивность проявлений на поверхности — в баллах. Очевидно, что если магнитуда землетрясения была от 5 до 6, то на поверхности более 1–2 баллов не было. Поэтому назвать это землетрясение сильным нельзя, но вместе с тем его нельзя называть слабым», — объясняет ученый.

Он напоминает, что в прошлом веке землетрясения магнитудой от 5 до 6 случались довольно часто. В этом же веке были толчки магнитудой от 3 до 5.

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«Но это ни о чем не говорит — это нормальное течение событий. И не является чем-то таким, что может представлять опасность для людей. А то, что шатались люстры и подпрыгивала мебель — это не смертельно. Когда вы едете в автомобиле, в нем тоже трясутся ручки и руль, но вы ведь этого не пугаетесь. То есть это было землетрясение средней величины, которое для территории Украины не представляет никакой опасности», — отмечает сейсмолог.

Александр Кендзера не соглашается с версией, что землетрясение, которое произошло ночью 18 ноября, Украина не испытывала с 1977 года.

«Были такие землетрясения. Просто за этот период времени произошли сотни землетрясений, и их список очень и очень велик. Этот не является каким-то особенным. Более того, в Украине могут быть еще более сильные землетрясения от того, что произошло ночью, но это не значит, что они опасны. Хотя защищаться от землетрясений все должны. Одно дело, когда здание построено по всем требованиям и государственным строительным нормам, а другое дело, если здание построено без соблюдения каких-либо норм — такое действительно может развалиться от чего угодно, и землетрясение будет ни при чем. То есть землетрясения интенсивностью 6–7 баллов опасны только для плохо построенных сооружений на территории юго-запада Украины», — отмечает сейсмолог.

Он добавляет, что больше всего землетрясение ощущалось в Украине ближе к границе с Румынией — на юго-западе Одесской области. По словам ученого, следующие возможные землетрясения тоже будут больше всего ощущаться именно в этих регионах.

Почему невозможно спрогнозировать дату и место последующего землетрясения

В прошлом веке мощные землетрясения в зоне Вранча происходили регулярно через 15–30 месяцев. Сейчас произошло так, что сильных землетрясений в этой зоне давно не наблюдалось. Поэтому действительно от этого есть определенная опасность, ведь чем дольше накапливается энергия, тем более мощным может быть будущее землетрясение.

Последнее землетрясение фактически подтвердило версию ученых, что определенное затишье в зоне Вранча готовит новое землетрясение — вероятность толчков с магнитудой 7–7,5. Но, как уверяет Александр Кендзера, даже землетрясение такой мощи серьезной опасности для наших важных инфраструктурных объектов не представляет.

По словам сейсмолога, ученые не могут точно предсказать, когда именно произойдет следующий толчок, однако это не является главной задачей безопасности.

Дата публикации 12:00, 18.11.26 Количество просмотров 92 ТСН 12:00 Новости 18 ноября! Дроны на Киев и удар по Одессе! Землетрясение в Украине! Горит Кубань

«Одновременный прогноз времени и места землетрясения невозможен по своей природе. Да и это не нужно. Ведь что людей больше всего интересует: не разрушатся ли дома, мосты и другие объекты? Для этого нам нужно знать все о сейсмической опасности региона, выражающейся в баллах шкалы MSK-64 (12-балльная шкала интенсивности землетрясений) для оценки внешних проявлений и последствий подземных толчков на поверхности», — объясняет сейсмолог.

Он подчеркивает, что речь не о неспособности науки, а о самой физике процессов в недрах Земли, поэтому никаких точных дат на будущее никто назвать не может.

«Нельзя спрогнозировать землетрясение ни через год, ни через 10 лет. Предсказать, будет ли оно большим или слабым, чрезвычайно трудно. За мелкими или точечными колебаниями можно следить, и как только в очаге меняются геофизические поля, можно говорить об ожиданиях землетрясения. Но это не прогноз, а только предположение — точный ответ не могут дать ни геофизики, ни сейсмологи», — заключает ученый.

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