Лютые морозы и снегопады в Украине: скорая на лошадях и первые погибшие из-за непогоды

Непогода в Украине / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Снега до колен, мороз аж трещит, а на термометрах — почти минус 20. Мощное похолодание накрыло Полесье и западные регионы Украины. Дороги сковала гололедица, а синоптики предупреждают еще и о густом тумане.

Об этом говорится в материале корреспондентов ТСН.

Житомирщина: спасенный на носилках

На границе Житомирщины развернулась драматическая спасательная операция. Пограничники на носилках посреди леса несли мужчину, которого нашли в критическом состоянии. Как выяснилось, он вместе с товарищем пытался незаконно пересечь границу.

Когда мужчина выбился из сил и не смог идти дальше, «знакомый» просто одел на него спальник и бросил замерзать в лесу.

Спасенный мужчина: «Они меня оставили замерзать. Спасибо пограничникам, что нашли меня и спасли мне жизнь».

Истощенного мужчину с серьезными обморожениями передали медикам.

Ривненская область: смерть в Остроге и обмороженные беглецы

Подобный случай произошел и на Ривненщине. Двое мужчин из Полтавщины и Днепра заблудились в лесу в 20-градусный мороз. Когда пограничники до них добрались, беглецы уже не могли идти самостоятельно — их выносили на руках. У мужчин диагностировали сильное обморожение рук и ног.

К сожалению, не обошлось и без жертв.

Анна Махно, корреспондент ТСН: «Стало известно о трагическом случае из-за мощных морозов на Ровенщине. В Остроге насмерть замерз 47-летний мужчина, сообщают в ГСЧС».

Спасатели в очередной раз призывают: одевайтесь тепло, не пренебрегайте шапками и перчатками и ни в коем случае не употребляйте алкоголь для «согрева» — это дает лишь ложное ощущение тепла.

Дороги: смертельное ДТП и снежные ловушки

На дорогах ситуация не менее опасная. Из-за гололеда и заносов водители попадают в неприятности:

В Хмельницкой области произошла трагедия: водитель трактора, сдавая назад, наехал на водителя фуры, которая застряла. Тракторист погиб.

На Ровенщине водители жалуются на скользкость. Один из водителей чудом выжил, вылетев с дороги, когда пытался уступить путь на нерасчищенном участке.

На Житомирщине выбираться из снежных ловушек водителям помогают полицейские.

Во Львове снегопады наконец прекратились, и ситуация несколько улучшилась, хотя накануне город пережил настоящий транспортный коллапс из-за грузовиков, которые блокировали подъемы. Коммунальщики работают круглосуточно, но из-за мороза до -10°C на дорогах держится крепкий гололед.

Закарпатье: к пациенту — на лошадях

В Тячевском районе на Закарпатье медики скорой помощи были вынуждены добираться к пациенту на санях, запряженных лошадьми. Проехать на автомобиле из-за переметов было просто невозможно. Самая сложная ситуация сейчас в горных районах, где к морозам добавляется еще и высокая лавинная опасность.

