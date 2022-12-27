"Мадонна из киевского метро": как сейчас живет украинка с известной на весь мир фотографии

Художница из Днепра превратила фотографию женщины с ребенком в метро в икону, а священник украинского происхождения разместил ее в итальянском храме.

Украинку, которая кормила двухмесячную дочь в подземке в Киеве, изобразили иконой в итальянском храме. Эта история ведет начало с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда венгерский фотограф сделал в столице снимок матери-хранительницы и он разлетелся по Сети. Художница из Днепра превратила фотографию в икону, а священник украинского происхождения разместил ее в итальянском храме.

Что сейчас с женщиной и ее дочерью, которой уже исполнился год, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас киевская мадонна, как назвали киевлянку Татьяну Близняк в Сети, живет с мужем и дочерью у бабушки во Львовской области. Из Львова до городка, где проживает семья — полтора часа.

"Мы покинули Киев, переехали в более безопасные регионы, для того чтобы уберечь нашу дочь. 25 февраля, в день когда сделали фотографию, облетевшую мир, мы ночевали в метро. И когда мы спустились на станцию, дочь проснулась, надо было ее кормить "Постелила себе одеяло, присела, кормила и вот такое стечение обстоятельств, что в этот момент зашли журналисты, попросили сделать фото и мы не отказали", — вспоминает Татьяна.

Затем эту трогательную фотографию увидела художница из Днепра и превратила ее в картину.

"Я олицетворила просто всех женщин Украины, которые в то время прятались в метро. Где-то в подвалах девушка сидит в худи, видна позади та реклама, схема метро, и мне кажется, это отлично соединилось", — говорит художница Марина Соломенникова.

А затем образ современной мадонны разместил в храме священник, служащий в пригороде Неаполя.

"Образ отсылает к тем страданиям, которые испытала Богородица, которая должна была бежать от преследования Ирода, она была беженцой в Египте. Она очень близка сейчас к нашим реалиям", — говорит священник Вячеслав Окунь.

То, что стала символом матерей, защищавших детей от российских пуль и ракет, Татьяна скромно называет случайностью.

"То, что я попала в кадр журналистов и это фото облетело весь мир, приобрело популярность, на нашу жизнь это не сильно повлияло, кроме того, что несколько раз давала интервью", — говорит Татьяна.

Сейчас ее Машеньке уже год, рассказывает женщина. Ее первый день рождения встречали в гостях у бабушки.

Пока дочь спит, Татьяна украшает елку. Рядом бегают два мопса – Фиби и Бафи. Последняя – тоже беженка от войны. Эту собаку покинули на Харьковщине, и нашедшие ее волонтеры опубликовали фото с просьбой об убежище. Татьяна сразу поняла – это их новая подруга.

"Любой звук — она сразу подывалась, заводилась и лаяла, как сторожевой пес. Не спала. Точнее от изнеможения уже засыпала, но сидя", — рассказала Татьяна.

И вот когда елка украшена, а истории рассказаны – просыпается маленькая Маричка.

"У нее все прекрасно, растет, развивается. Бегает, то есть она не осознает происходящего. Это очень радует. У нас тоже выключают свет, много времени проводим в темноте, но она как-то реагирует на это спокойно", — рассказывает молодая мама.

Война кардинально изменила их жизнь. Это страшно, признается Татьяна, и больно до слез, но трудности сплочают и жажда победы дает силы на борьбу. Вернуться в родную столицу Татьяна собирается, как только враг будет побежден, и надеется, что это произойдет уже весной.

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