Мафия «Деда»: куда исчезли миллионы убытков Укрзализныци и появятся ли билеты

Детектив на рельсах: кто и как десятилетиями воровал ваши билеты в УЗ / © Укрзализныця

Реклама

Станет ли легче купить билеты на наши поезда? Особенно на популярные маршруты. Следим за детективом. Речь идет о громком задержании целой мафии во главе с главой профсоюза! В конце 2024-го нам сообщили: именно эти люди скупали билеты в системе и продавали их втридорога. Через год с хвостиком расследование дело передают в суд. Но сомнений и дальше немало! Ибо и подозреваемых стало меньше. И нанесенный ущерб — тоже! Почему?

Корреспондент ТСН.Недели Александр Загородный смог поговорить не только с прокурорами, но и самыми якобы причастными к группе. И задает вопрос, который раздраконит многих.

Как действовала схема

Одна из самых масштабных спецопераций: Нацполиция, следователи прокуратуры Киева, сотрудники департамента корпоративной безопасности Укрзализныци. Почти одновременно они производят 80 обысков и документируют средства — в вагонах, кабинетах и даже в спальне. Пачки долларов. Правоохранители докладывают, что разоблачили чуть ли не главу железнодорожной мафии — фигуранта на псевдо «Дед».

Реклама

По словам стражей порядка, фигурант лично согласовывал кандидатов начальников поездов и проводников и объяснял им правила игры.

Правоохранители очарованно рассматривают квартиру «Деда». Человек, всю жизнь работавший на железной дороге, имеет в своем имении тренаженрный зал, бильярдный, и высший шик — винный погреб с сотнями бутылок элитных вин.

Организатором этой преступной схемы был руководитель первичной профсоюзной организации. Он вступил в сговор с другими участниками, и схема работала просто», — говорит прокурор отдела Киевской городской прокуратуры Алексей Лейтар.

Следователи убеждают, что разрушили работавшую десятилетиями схему еще с советских времен.

Реклама

Как говорят правоохранители, на Укрзализныце эта схема выглядела как пирамида. Самый низкий ряд — это проводники, которые продавали билеты в собственном служебном купе пассажирам, которым нужно было ехать. Но сумму забирали не всю, а делились с начальником поезда. Тот передавал деньги выше проверяющему, а те уже несли руководителю — «деду». Когда кто пытался отойти от этих простых правил, система не разрушалась. Напротив, система выбрасывала этого человека вон.

Если кто-то отказывался платить, «Дед» непокорного мог снять с должности или отправить на самые плохие маршруты. Деда боялись, Деду платили. Другая схема — билеты на самые популярные маршруты массово скупались специальными людьми. Пассажиры, которым очень нужно ехать, снова шли к проводникам. Вагоны полупустые, едут только те, кто переплатил втридорога — не в кассу, а наличными в самом вагоне.

Только за 6 месяцев 2024 года Укрзализныця недополучила более 70 миллионов гривен.

2024-й. Эта история началась более года и ТСН Неделя решила проверить, не развалилось ли это расследование. И вот в столичной прокуратуре отчитываются — 9 фигурантов этого дела пошли на сотрудничество со следствием и признали свою вину. А трое уже получили наказание — большие штрафы 5 лет ограничения свободы. Условно.

Реклама

«В отношении восьми из этих девяти человек уже направлены в суд обвинительные акты вместе с соглашениями о проведении виновности, поскольку лица признали вину в инкриминированных уголовных нарушениях, предоставили обличительные показания, возместили ущерб, перечислили материальную помощь на Вооруженные Силы Украины. И в отношении трех человек уже вынесены приговоры», — говорит Алексей Лейтар.

По его словам, суммы в пользу ВСУ перечислены были разные — от 100 тысяч гривен и больше.

На сотрудничество со следствием пошли главным образом проводники, которых буквально заставляли идти на преступление, а затем заставляли отдавать средства своим покровителям. А что же «дед», которого правоохранители называют организатором схемы?

«Дед» не признал свою вину

«Кроме того, среди этих 7 человек — начальник резерва поездов станции „Киев Пассажирский“, он также вину не признает, и 5 инструкторов и начальников поездов. Они вину не признают. Сторона обвинения считает, что если их вина будет доказана в суде. Ущерб в соответствии с судебно-экономической экспертизой составляет 8,7 миллиона гривен», — отмечает прокурор Алексей Лейтар.

Реклама

Почему сумма ущерба уменьшилась в 8 раз

Но помните — в своих роликах полиция говорит о 72 миллионах гривен убытка, прокуратура уже о 8 миллионах и 700 тысячах. Почему сумма ущерба уменьшилась в 8 раз? Следователь объясняет — это так посчитали эксперты. Очевидно это то, что удалось реально задокументировать видеонаблюдением.

Следовательно, 7 обвиняемых готовятся в суд, который должен начаться уже через несколько недель. Им инкриминируют очень строгую статью 255 Уголовного кодекса Украины — создание и руководство преступной организации. Злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что говорят обвиняемые

Журналисту удалось по телефону переговорить с четырьмя обвиняемыми. И только один из них категорически отрицал все обвинения против себя. А вот другие отрицали только то, что они являлись членами преступной группировки. Они, говорят, делали то, что им говорили.

Один из обвиняемых утверждает, что вообще не понимает состава преступления. Напротив, говорит, помогал людям, которым хоть трещины нужно было ехать.

Реклама

«Какой из меня бандит? Я 28 лет на железной дороге. Осуществлял эвакуацию людей, возил гуманитарку. А билеты — я только делал то, что мне приказывали», — отметил проводник.

О билетной мафии в Украине будто знали всегда и всегда будто с ней боролись. Но это дело — фактически первое реальное, в котором выходят на руководство и едва ли не первое, по которому уже есть обвинительные приговоры. Но впереди еще суд, в котором прокуроры должны доказать вину руководителей этой схемы.

В этом деле вопрос задают не только следователи, но и обвиняемые. Один из них говорит, ну ладно, разоблачили преступную группировку. И что? Билеты появились? Проблема решена? Ну и напоследок общий вопрос. Недавно журналист говорил с женщиной, отработавшей на железной дороге 34 года. И вот недавно она получила зарплату в 14 тысяч гривен. Она не проводник, она начальник поезда.

Так вот вопрос, следует ли понимать эту выплату так — мы дали тебе должность, а на жизнь заработай себе сам?

Реклама

Дата публикации 22:00, 15.03.26

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» упразднила ряд электричек, а также объяснили правила путешествий во время войны.