Магамедрасулов вышел из СИЗО: что известно о деле детектива НАБУ

Руслан Магамедрасулов в Печерском райсуде

Дело руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова превратилось в одно из самых резонансных вокруг антикоррупционных органов. После более четырех месяцев ареста детектива сегодня освободили из-под стражи решением Апелляционного суда Киева. Вчера, 3 декабря, Сентябра Магамедрасулова отпустили под домашний арест решением Печерского районого суда.

ТСН.ua собрал ключевые факты и ход событий по делу.

Задержание и первые подозрения

21 июля утром Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора провела масштабные обыски у сотрудников НАБУ. Силовики пришли и в квартиру руководителя межрегионального управления детективов Руслана Магамедрасулова: его положили на пол, заковали в наручники и начали следственные действия. Параллельно обыски проходили у родственников детектива и других сотрудников Бюро.

В тот же день СБУ сообщила о подозрениях в преступлениях против национальной безопасности двум представителям НАБУ — самому Руслану Магамедрасулову и тайному сотруднику Виктору Гусарову. Уже 22 июля Печерский суд взял под стражу обоих, а также отца детектива — 65-летнего Сентябра Магамедрасулова.

В этот период Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивал независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, мотивируя это якобы риском российского влияния. Документ был подписан президентом, но после волны протестов и резкой критики международных партнеров парламент вынужден был отказаться от принятых изменений.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил публично, что синхронные обыски СБУ у его подчиненных выглядели как попытка дискредитировать Бюро накануне голосования в Раде.

В СБУ ответили, что передали руководителю НАБУ «отдельные материалы дела», но более широкое раскрытие информации невозможно из-за тайны досудебного расследования.

«Конопляное» дело и версия следствия

Центральный эпизод производства касается технической конопли. По версии следствия, Руслан Магамедрасулов «для поддержки государства-агрессора и с целью нанести вред Украине» якобы разработал схему продажи семян технической конопли в Дагестан — регион РФ.

Следователи утверждают, что к этому плану он привлек отца — бывшего фермера Сентябра Магамедрасулова — и знакомые агропредприятия, которые работали с технической коноплей. Сам детектив в суде подтверждал, что в 2024 году его отец имел бизнес-контакты в этой сфере.

Ключевым доказательством обвинения стала аудиозапись фрагмента телефонного разговора от 10 февраля 2024 года, полученного во время тайного прослушивания квартиры детектива. СБУ обнародовала отрывок параллельно с сообщением о задержании.

На записи, по версии спецслужбы, Магамедрасулов говорит собеседнику о наличии у его отца семян конопли, которые якобы «нужны в рамках госпрограммы Дагестана», и интересуется возможностью найти контакты для продажи. Далее он упоминает, что ранее приезжали «узбеки», а также говорит об «официальных семенах с документами» и готовности прислать коммерческое предложение.

Прокурор Павлик утверждал в суде, что впоследствии Магамедрасулов-младший дал отцу указание подготовить коммерческое предложение и сертификаты качества для компании из Дагестана. По данным следствия, 10 июля Сентябр Магамедрасулов переслал эти документы в Telegram лицу, которое представилось сотрудником ООО «Агропрайм».

СБУ также обнародовала скриншоты переписки. В них говорится, что пользователь по имени Павел первым обратился к отцу детектива: он якобы еще в феврале получал предложение и сертификаты на три сорта конопли, но просит обновить данные. В переписке упоминается, что детектив НАБУ якобы подтвердил — все дальнейшие технические детали следует согласовывать именно с отцом.

Фактической продажи семян или другой продукции в Дагестан, по данным следствия, не произошло. Но действия детектива и его отца квалифицировали как «подготовку к пособничеству государству-агрессору» — статью, предусматривающую до 10-12 лет лишения свободы.

Оба подозреваемых вину отрицают. Руслан Магамедрасулов в суде отмечал, что их семья происходит из Дагестана: его отец переехал оттуда в Горловку еще в советское время, где работал в агросекторе. После оккупации Горловки семья выехала на подконтрольную Украине территорию.

Детектив утверждает, что в разговоре 10 февраля речь шла не о Дагестане, а об Узбекистане, где действительно работают государственные программы поддержки выращивания технической конопли. По его словам, поставки в Дагестан были бы нереалистичными, тогда как рынок Узбекистана он знает еще со времени проживания в Туркменистане.

Фраза на записи, где упоминается страна, звучит нечетко. Защита Руслана и Сентябра Магамедрасуловых утверждает, что чат с представителем «Агропрайма», как и трактовка аудиозаписи, сфальсифицированы, а подмена «Узбекистана» на «Дагестан» используется для искусственного формирования состава преступления.

Второе подозрение

16 сентября СБУ и Офис генпрокурора объявили Руслану Магамедрасулову новое подозрение — на этот раз в «злоупотреблении влиянием» и вероятном участии в схеме решения вопросов с налоговыми органами для ряда компаний.

По данным следствия, весной детектив якобы получил просьбу помочь вывести из перечня «рисковых» десять предприятий. Это могло открыть им возможность провести финансовые операции примерно на 30 млн грн. В СБУ заявили, что эти компании могли быть «конвертационными центрами». В сообщении спецслужбы говорится, что Магамедрасулов якобы обсуждал возможное вознаграждение в 900 тысяч гривен и обращался за содействием к бывшему топ-чиновнику ГНС и экс-детективу НАБУ.

В качестве доказательства обнародовали скриншоты переписки с телефона детектива. Защита подчеркнула, что не получала официальных копий этой переписки и узнала о ней только из Telegram-канала СБУ.

Следователи также проверяли информацию о российском гражданстве отца Магамедрасулова и возможные контакты самого детектива с экс-нардепом от ОПЗЖ Федором Христенко, которого доставили из Дубая. Христенко ранее заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

В суде Магамедрасулов заявил, что в 2022 году не выезжал из Украины, работал в прифронтовых регионах и участвовал в защите Запорожской области.

Свидетель по делу также стал подозреваемым

Юсуф Мамешев, которого следствие считает собеседником Магамедрасулова в этом телефонном разговоре, после показаний сам оказался под подозрением. По данным прокуроров, он дал ложные показания относительно страны, куда якобы планировалась продажа конопли: на допросах и в суде Мамешев заявлял, что речь шла об Узбекистане, тогда как следствие настаивает на Дагестане.

К делу приобщили психологические выводы, которые трактуют его показания как противоречивые. Защита поставила под сомнение компетентность эксперта и настаивала, что такие выводы не могут быть надлежащим доказательством. В ответ прокуратура инициировала производство о предоставлении свидетелем ложных показаний.

Печерский суд избрал Мамешеву меру пресечения в виде личного обязательства: он обязан сдать загранпаспорт, являться по вызову в суд и носить электронный браслет. Сам Мамешев в суде говорил, что считает свое участие в деле следствием семейных связей с семьей Магамедрасуловых и что происходит из Дагестана.

Роль детектива в операции «Мидас»

Параллельно с уголовным преследованием в отношении самого детектива появлялись заявления о его участии в резонансных антикоррупционных производствах.

Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов публично заявил, что Руслан Магамедрасулов был непосредственно вовлечен в расследование масштабной схемы хищения средств в НАЭК «Энергоатом» и предоставил ряд доказательств, которые стали ключевыми для этого дела.

Отдельно НАБУ сообщало, что Магамедрасулов участвовал в подготовке к операции «Мидас» и документировании деятельности бизнесмена Тимура Миндича.

Меры предосторожности изменили

2 декабря Печерский суд изменил меру пресечения отцу детектива — Сентябру Магамедрасулову. Его освободили из-под стражи и перевели под ночной домашний арест.

Впоследствии Апелляционный суд Киева отменил меру пресечения и в отношении самого Руслана Магамедрасулова — детектива освободили прямо в зале суда. Это произошло после трех сорванных заседаний: одно из них переносили из-за отсутствия материалов, другое — из-за анонимного сообщения о заминировании суда.

Руслан Магамедрасулов и его отец провели под арестом более четырех месяцев.