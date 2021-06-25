Магазин — не место "живому уголку": куда обращаться, если заметили вредителей на прилавках

Магазин — не место "живому уголку": куда обращаться, если заметили вредителей на прилавках

Покупателям советуют сразу обращаться в Госпродпотребслужбу.

Мышь на прилавке среди хлеба увидели покупатели одного из супермаркетов Барышевки, Киевской области. Потрясенные посетители принялись все снимать на телефон.

Об этом 25 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Грызун на людей не обращал внимания. Спокойно разодрал обертку и наслаждался куском пиццы. Хорошо пообедав, бросился прочь и скрылся между торговым оборудованием. Видеозапись с мышью очевидцы выложили в Сеть. В комментариях — пользователи возмутились антисанитарией. Впрочем, некоторые принялись шутить. Мол, магазин — не место "живому уголку".

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Подобные кадры в Сети появлялись и раньше. Например, в Житомире — на прилавках видели тараканов. В столичном супермаркете как-то поселилась целая семья крыс. Снимали в магазинах даже уличных котов. Те — дегустировали колбасу и мочились в сахар, который продавали на вес. Сейчас в магазине, где видели мышь, сообщили — товар с полок сняли и утилизировали. Но этого мало — говорят в Союзе потребителей Украины.

Покупателям, которые заметили вредителей на прилавках, советуют сразу обращаться в Госпродпотребслужбу.

"Как птицы, так и мыши — бегают по помойкам. Они являются распространителями самых разнообразных инфекций. Книга жалоб вообще ничем не поможет. Речь идет о том, что должен прийти контролирующий орган. Провести служебную проверку и понять, почему мыши присутствуют в магазине", — отмечает исполнительный директор ВОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов.

Новости Украины: покупатели одного из супермаркетов Барышевки сняли мышь на прилавке среди хлеба

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