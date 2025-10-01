Магия цифр: известный путешественник и ведущий Стогний назвал дату окончания войны

Известный телеведущий Константин Стогний озвучил прогноз Хранительницы времени, с которой общался незадолго до полномасштабной войны / © ТСН

Известный телеведущий, организатор экстремальных путешествий и путешественник Константин Стогний на днях на своей странице в Facebook опубликовал пост, которым несколько удивил многих пользователей соцсетей — он, ссылаясь на исследования нумерологии, спрогнозировал, что у войны есть шансы закончиться в 2026 году. Кроме того, Стогний в своем сообщении написал, что некоторые прогнозы давали шаманы и предсказатели.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Я не хотел вас пугать, поэтому раньше не говорил, какие прогнозы давали разные провидцы и шаманы на завершение войны. Но уже близится то время, когда всему приходит конец. Итак, смотрите, что выходит. Войны не бывают вечными. 2026-й —год, когда несколько циклов сходятся в одну точку», — написал Стогний.

И добавил: «В нумерологии 2+0+2+6 = 10. Это число завершения старого и открытие нового. С 2014 года пройдет 9 лет до 2022 — а девятка всегда символ финала. С 2022 — четвертый год, число стабилизации, символ Креста, когда процесс должен перейти из Хаоса в Форму».

В комментарии для ТСН.ua Константин Стогний, имеющий большой круг общения, разъяснил, что он, конечно, не стал каким-то знатоком нумерологии, но такие выводы о вероятном завершении войны сделал после того, как в свое время, в 2021 году, пообщался с женщиной, которую называют Хранительницей времени.

«В Гватемале мы делали документальный фильм. Там пообщались с женщиной, которую зовут Хранительницей времени, которой больше 100 лет. Она очень известна в Гватемале, Белизе, Гондурасе (также она пользуется уважением в племени майя). Осенью 2021 года, перед полномасштабной войной, во время общения, она спросила меня о том, люблю ли я свою работу. Я ответил, что люблю. После этого она сказала, что мне придется на несколько лет ее покинуть. Оператор едва не уронил камеру после этих слов, ведь у нас было много проектов. Мы общались с помощью переводчика. Подробности он, переводчик, мне не объяснил или не захотел, потому как женщина ему сказала, видимо, о войне. А через «несколько лет», по ее словам, я смогу вернуться в свою профессию, если захочу», — рассказал Стогний.

Он также добавил, что термин «несколько лет», как общеизвестно, равен сроку 3-5 лет.

Кроме того, Стогний вспоминает, что, например, живущие вблизи Амазонки индейцы рассказывали, что в «год Кобры никто своего не приумножит, только бы сберечь свое».

«Все это было в канун войны. Я как бы в это и не верю, но такие вещи впечатляют», — говорит телеведущий.

Дополнительно он разъяснил, что раньше не хотел говорить о 2026-м.

«А 2025 год — это то время, когда я могу немного об этом сказать, чтобы у людей появилась надежда, что надо еще приложить усилия и, возможно, в следующем году… Я поделился со своими читателями тем, что мне известно, а им делать выводы», — говорит Стогний.

Резюмируя, он говорит о следующем: «Если бы я совсем не верил в этот прогноз, я бы не писал об этом, чтобы не обманывать своего читателя. Думаю, что доля истины в прогнозе есть. Надеюсь, что прогноз сбудется».

Нумеролог о вероятном окончании войны

В свою очередь, знаток нумерологии, исследователь мистических учений Игорь Мехеда в комментарии для ТСН.ua говорит, что число 10 очень интересно во всех религиях мира.

«У христиан есть 10 заповедей. Десятка — это всегда вмешательство высших сил в эволюцию человечества на земле. Десятка, как говорится, имеет открытый доступ. Годы, связанные с десяткой или единицей, связаны с изменениями. Иногда — неожиданными для человечества, иногда могут привести к изменению системы мира», — говорит Мехеда.

Опираясь на собственные астрологические исследования, Игорь Мехеда предполагает, что начиная с января 2026 года война может начать заканчиваться.

«То есть, как и говорила та женщина (о которой рассказал Константин Стогний — Ред.). Кроме того, в гороскопе Украины есть узел, который будет действовать постоянно. То есть, это государство никогда нельзя уничтожить», — говорит Мехеда.

Ранее сообщалось, что, по данным эксперта, завершение войны в Украине пока отменяется.