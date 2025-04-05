Магнитные бури 2025 в Украине: их классификация и к чему готовиться в апреле

Магнитные бури в Украине 2025

Реклама

Из-за повышенной солнечной активности Землю может накрыть мощная магнитная буря. В Сети пишут, что она продлится в Украине минимум 12 дней подряд (с 4 апреля) и станет настоящим адом для метеозависимых людей.

Эксперты советуют украинцам в этот период быть внимательными к своему здоровью, ведь под влиянием действия магнитных штормов возможны обострения хронических заболеваний, мигрени, апатия, тошнота. Медики советуют в такие дни меньше нагружать организм, больше отдыхать и соблюдать режим сна.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, действительно ли Украина окажется под влиянием мощной магнитной бури и сколько она будет продолжаться.

Реклама

На максимуме солнечной активности

По словам профессора Михаила Орлюка, к магнитным бурям действительно следует относиться внимательно, потому что они влияют на здоровье определенных групп граждан.

Он добавляет, что именно сейчас настал период, когда магнитные бури действительно несколько усилены.

«Сейчас мы находимся практически на максимуме под влиянием солнечной активности. Из-за этого магнитные бури немного сильнее и больше, чем во время, когда солнце спокойно. Поэтому их и чувствуют метеозависимые граждане», — рассказывает ТСН.ua профессор Михаил Орлюк, заведующий отделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины.

Сильных магнитных бурь не будет

Вместе с тем ученый отмечает, что не стоит воспринимать магнитные бури слишком панически, как какой-то конец света.

«Следует обращать внимание на то, действительно ли прогнозируются сильные штормы, которые могут оказывать существенное влияние на самочувствие человека. Потому что магнитная буря в 2 балла – это не буря, а лишь лишний повод об этом поговорить. Если в долгосрочном прогнозе отмечается, что магнитная буря будет продолжаться подряд более 12 дней, то это не значит, что людям будет плохо во все эти дни. К примеру, сообщается, что 12-14 апреля будет «мощная магнитная буря», но она совсем не мощная, потому что составит всего 2-3 балла. В общем, в ближайшие две недели именно сильных магнитных бурь не прогнозируется. Лишь ночью, 5 апреля, возможна буря до 4-5 баллов, но она не сильная, а умеренная», – объясняет Михаил Орлюк.

Какими бывают магнитные бури

Ученый напоминает градацию магнитных бурь по 9-балльной системе:

• Слабые – от 1 до 3 баллов;

• Умеренные – от 4 до 6 баллов;

• Сильные – 6-7 баллов;

• Очень сильные – 8-9 баллов.

Самая сильная была в прошлом году

Михаил Орлюк отмечает, что сильные магнитные бури, это действительно очень большая редкость.

«Последняя очень сильная магнитная буря, почти 9-ти бальная, была в мае прошлого года. Она охватила всю Землю и получила название «Mother's Day Storm», потому что продолжалась в период с 10 по 13 мая на международный День матери. Она действительно была очень сильной, тогда даже в Киеве наблюдалось изменение магнитного поля где-то на уровне 250 nT», — отмечает специалист.

Профессор уверяет, что с мая прошлого года, украинцы переживали магнитные бури до 5, 6, 7 баллов, но уже не такие сильные как «Mother's Day Storm».

Разница между сильными и слабыми бурями

Михаил Орлюк объясняет, в чем разница между сильными и слабыми магнитными бурями:

«Есть магнитное поле Земли и оно, грубо говоря, имеет некую определенную норму. К примеру, территория Киева имеет суммарное магнитное поле, которое составляет около 51000 nT. Магнитные бури, которые происходят сейчас, в спокойные дни имеют величину примерно 20-30 nT, а зимой еще меньше. А сильная магнитная буря в 8-9 баллов – это до 200-300 nT. Вот и сравните – 51000 nT и 300 nT. Это очень слабые изменения магнитного поля».

Кто чувствителен к магнитным бурям

Ученый добавляет, что поскольку магнитные бури все же связаны с другими природными факторами, то от их влияния изменяется давление, температура и влажность воздуха. Вполне естественно, что эти перемены испытывают люди.

«К магнитным бурям очень чувствительны метеозависимые люди, пожилые люди, беременные или граждане, имеющие определенные заболевания. Они могут ощущать влияние магнитных бурь и даже их приближение. Ибо меняется не только чувствуемое ими магнитное поле, но и целый комплекс параметров внешней среды. Поэтому к этому нужно спокойно относиться без фанатизма и не искать лишних поводов для волнений», — отмечает ученый.

Как пережить магнитные бури?

Во время магнитных бурь следует: хорошо высыпаться, отказаться от кофе, алкоголя, курения, пить больше воды. Пытаться избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Ранее ТСН.ua рассказывал о магнитных бурях в апреле 2025: названы опасные дни.

Дата публикации 12:34, 21.03.25 Количество просмотров 130 Весну штормить! Украинцам приготовиться к резкому изменению погоды!