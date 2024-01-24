Магнитные бури: как возникают, что это такое и действительно ли они имеют влияние на человека - объяснение экспертов

Геомагнитная буря накрыла Землю. Ее мощность - 5-6 баллов из максимальных 9. Украинцы, которые называют себя метеозависимыми - жалуются на здоровье. Мол, и голова болит, и давление прыгает.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Старший научный сотрудник отдела физики солнца главной астрономической обсерватории НАН Украины Сергей Осипов рассказал, почему возникают геомагнитные бури. Он отмечает, что происходит это когда он светила летят заряженные частицы. А дальше - погружаются в магнитное поле нашей планеты, будто расшатывая его. Иногда это даже может вывести из строя технику на Земле и в космосе.

"В 2001 году была самая большая магнитная буря современности. Тогда в Канаде был блэкаут - от 3 до 5 млн человек осталось без света. Была нарушена была связь, радиосвязь, космическая навигация", - говорит Сергей Осипов.

Сергей Осипов

Семейный врач Екатерина Пинчук говорит: к медикам действительно постоянно обращаются люди, которые называют себя метеочувствительными. Большинство - старшего возраста и те, кто имеют хронические заболевания.

"Если у человека есть определенные заболевания, то есть сердечно-сосудистой или нервной системы или сильный стресс, какие-то переломы были, травмы, или же этот человек психоэмоционально нестабилен - он действительно будет чувствовать эти воздействия", - говорит Екатерина Пинчук.

Однако врач-нейрохирург Марк Глухенький уверяет: на самом деле зависимость вашего самочувствия от природных аномалий до сих пор не доказана.

"Сейчас ведутся определенные исследования, но доказательной базы о том, что действительно магнитные бури непосредственно влияют на здоровье пациентов нет", - говорит Марк Глухенький.

Марк Глухенький

Вместо этого советует: как только почувствуете себя плохо — обязательно пройдите обследование. Чтобы вовремя обнаружить и не запустить болезнь.

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