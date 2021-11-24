Магниты в желудке: как челлендж в соцсети чуть не обернулся трагедией для школьницы из Одесской области

Магниты в желудке: как челлендж в соцсети чуть не обернулся трагедией для школьницы из Одесской области

Девочка находится в реанимации.

В Одесской области 10-летняя девочка уже почти неделю находится в реанимации. Все из-за вирусного видео в соцсети, где два круглых магнита использовали как некий "пирсинг" с одной и другой стороны языка. Школьница случайно проглатывала такой магнитный пирсинг два дня подряд.

Как уберечь своих детей от опасных трендов – в сюжете Сніданку з 1+1.

Десятилетняя Надя разбудила маму посреди ночи и пожаловалась на боль в животе, которая не утихала несколько часов. Затем девочка призналась, что проглотила четыре магнита. После этого была скорая, больница и реанимация. Как уже потом узнали родители, дочь три дня подряд глотала магниты. Мол, случайно. ВТикТок увидела видео, в котором мальчик клал на язык два магнита-имитирующих пирсинг. Для девочки это обернулось реанимацией: магниты повредили кишечник, двенадцатиперстную кишку и желудок.

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Ситуация с Надейкой далеко не первая. В Великобритании уже три года бьют тревогу, потому что только за это время было 65 подобных случаев. Совершенно все дети в результате оказались в больнице. В ТикТок заявляли, что такие видео они считают опасными и сразу публикации удаляют.

Магниты одни из самых опасных вещей, которые только может проглотить ребенок, говорят специалисты. По словам парамедика Ярослава Уса, магнит притягивается друг к другу в организме. "Когда они между собой стягиваются, то зажимают стенки кишечника, снотки желудка. Там уменьшается кровоснабжение и происходит некроз. А там, где некроз, происходит перфорация, то есть разрывается кишечник", — рассказал врач.

Магнитный челлендж: как уберечь ребенка от опасных трендов

Бороться с последствиями даже при удачном лечении придется еще долго. "Обязательно возникает спаечная болезнь, с которой человек всю жизнь мучается. Будет переносить не один десяток оперативных вмешательств", – говорит парамедик.

В свою очередь, психологи советуют так сказать "быть в тренде": быть ребенком другом не только в жизни, а в соцсетях. Тогда отсеивать всё опасное в Интернете будет легче. А шансов, если что-то и случится – вы узнаете первыми – в разы больше.