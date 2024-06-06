MAGURы для ГУРа: ко Дню журналиста стартует большой сбор на морские дроны

Только за год применения операторы спецподразделения Group-13 уничтожили и поразили более десятка российских кораблей и других судов.

Ко Дню журналиста национальный телемарафон "Единые новости" вместе с коллегами из медиасферы приступают к масштабному сбору средств на ударные морские дроны MAGURA V5 для Главного управления разведки Минобороны.

Сбор проводится совместными усилиями участников телемарафона – Starlight Media, 1+1 Media, ТК Рада, Мы-Украина, Inter Media Group, ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (каналы "Дом" и FREEДОМ), "24 канала" и Благотворительного фонда " 24", РБК-Украина, Украинского радио, TAVR Media и радио "Луч".

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MAGURA V5 – ударный надводный беспилотник украинского производства. Этот морской дрон выполняет наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота. Их невозможно купить у других стран, производство локализовано. Управляются дроны через спутниковую связь бойцами спецподразделения ГУР МО Group-13.

Прежде всего известен MAGURA V5 своей ударной ролью: всего за год применения операторы спецподразделения Group-13 уничтожили и поразили более десятка российских кораблей и других судов более чем на 200 млн долларов. В целом же эти морские дроны нанесли ущерб флоту РФ более чем на 500 млн долларов. Участники сбора собирают 10 млн. гривен на один ударный морской дрон MAGURA V5.

Ко Дню журналиста стартует большой сбор на морские дроны MAGURA V5 для ГУР

Призываем другие медиа присоединиться, чтобы поскорее собрать необходимую сумму: чем больше медийщиков присоединится, тем быстрее разведчики получат необходимое оружие, чтобы уничтожать российский флот.

Сбор стартует 6 июня в День журналиста. Средства будет собирать Благотворительный фонд " Дианы Подолянчук". Реквизиты для пополнения банки "MAGURы для ГУРа":

Получатель: Подолянчук Диана Станиславовна

IBAN: UA613220010000026201345832856

ИНН/ЕГРПОУ: 3413801086

Mono.

Большой сбор на морские дроны MAGURA V5 для ГУР / Фото: ТСН.ua

Большой сбор на морские дроны MAGURA V5 для ГУР / Фото: ТСН.ua

Большой сбор на морские дроны MAGURA V5 для ГУР / Фото: ТСН.ua

Украинские защитники рассчитывают на нас, имеем совместными усилиями помочь военным!

Напомним, в мае успешно завершился большой сбор "Единых новостей" для подразделений ГУР на беспилотники "СИЧ". Благодаря поддержке зрителей удалось собрать 25194759 гривен.