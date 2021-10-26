Макогон рассказал, что будет с ГТС Украины после запуска "Северного потока-2"

РФ заявила, что заполнила газом первую нить "Северного потока-2".

Гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон в эксклюзивном и интервью ТСН.ua рассказал, что грозит газотранспортной системе Украины после запуска "Северного потока-2".

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На вопрос: "Чем это грозит нашей ГТС? Будем ли резать на металлолом?", Макогон ответил: "Это неправда. У нас очень большой собственный рынок газа. Украина потребляет 30 млрд куб м газа в год. Самостоятельно (наши украинские компании) добываем 20 млрд куб м. Еще 10 млрд куб м мы импортируем из-за границы. Поэтому ничего резать не нужно. Мы будем работать, обеспечивать наших потребителей, население и промышленность газом, потому что это очень важно для нашей экономики".

В то же время гендиректор "Оператора ГТС" добавил, что у Украины будет избыток газа, поскольку наша ГТС строилась как единый маршрут поставки газа из России в Европу.

"Но, да, у нас будут значительные избыточные мощности. Напомню, что в свое время наша ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу (в то время это был СССР). Общая мощность транзита украинской ГТС – 146 млрд куб м - это почти три "Северных потока-2". Но, к сожалению, сейчас транзит составляет всего 40 млрд куб. Это означает, что 100 млрд куб транзитной мощности фактически не используется. И если Россия все же перестанет транзитировать газ через Украину после 2024 года, тогда мы должны будем произвести оптимизацию нашей системы, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая нам не нужна и никогда не будет нужна", — отметил Макогон.

По его словам, то, что нужно для транзита, мы оптимизируем, закроем и не будем использовать в будущем. Потому что основная цель – снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный и т.д. Это нормальный процесс оптимизации и модернизации ГТС, отметил гендиректор "Оператора ГТС".

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