Маковей, Первый Спас и начало Успенского поста: дата, история и главный цвет праздника

Успенский пост — небольшой, но строгий. Начинается всегда 14 августа.

В субботу, 14 августа, начинается Успенский пост, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Этот день имеет несколько значений и множество исторических воспоминаний и фактов.

Когда начало Успенского поста

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Успенский пост — небольшой, но строгий. Начинается всегда 14 августа.

Длится Успенский пост 14 дней и завершится 28 августа праздником Успения Богородицы. В эти дни желательно поститься, хотя бы раз в день читать молитву Богородице, посещать храм и хотя бы раз исповедоваться и причаститься в церкви.

Одежда священников в этот день — фиолетовая, поэтому именно фиолетовый — является главным цветом этого дня.

Когда Маковея

Медовый Спас, или Маковей, празднуется в первый день Успенского поста — 14 августа. "Спас" — краткая форма от "спасения" и "спаситель". Когда-то в эти дни начинали сбор и освящение меда, поэтому его еще называют Медовый.

Что можно и нельзя на Маковея

На Маковея надо собрать полевых цветов и подготовить баночку меда или воды, чтобы принести их в храм и освятить на водосвятном молебне. Это — давняя традиция принесения в дом благословения Господа.

Касательно еды, то надо помнить, что это — первый день поста. Для верующих главное — с этого дня стараться не употреблять мясо, рыбу, молоко, яйца.

Что происходит в первый день Успенского поста

Но конечно, не мед и не цветы главные в этот день на литургии. Официальное, церковное название праздника — Происхождение честных Древ Животворящего Креста Господня.

Самый главный момент 14 августа в церкви — вынос из алтаря Честных Древ Животворящего Креста Господня и возможность подойти и поклониться святыне, которая выносится раз в год, в этот день. По преданию, в этот момент Небо, Сам Господь приближаются к людям. Именно Крест, а не цветы или мед, надо с радостью встречать, всем сердцем благодаря Бога за его милость.

История происхождения честных Древ Животворящего Креста Господня

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня ведет корнями в IX столетие, когда части креста Господня переносились из императорского дворца в собор Святой Софии в Константинополе (Византия). Две недели их носили Константинополем, чтобы уберечь горожан от болезней и злых духов, освящали ними воду.

Сейчас, кстати, собор Святой Софии в Стамбуле принадлежит мусульманам. Честные Древа Животворящего Креста Господня находятся в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме в Риме, в соборе Парижской Богоматери и кафедральных соборах Пизы и Флоренции.

Что такое Маковей, история праздника

Маковей чтит память мучеников Маккавеев — 7 братьев и их мамы Соломии. Это события Ветхого Завета, которые произошли примерно в 166 году до Рождества Христова. В те времена правил Израилем язычник Антиох Епифан, который преследовал за веру в Господа и пытался всех убедить поклониться греческим идолам.

Они исповедовали веру в Господа и были жестоко побиты и убиты за то, что не захотели поклониться идолам. Сначала на глазах мамы Соломии и младшего брата император приказал отрезать языки, пальцы рук и ног, ободрать кожу с их голов и пытать каленым железом шестерых братьев Маккавеев. А потом жестоко замучили седьмого сына, а затем — и Саломею.

Эта семья Маккавеев — пример несравненной стойкости и веры Господу.

До наших дней праздник Маковея соединился с днем мучеников Маккавеев еще и потому, что в этот день на нашей территории начинался сбор маковых зерен.

Летописи свидетельствуют, что именно на Маковея — 1 (14) августа 988 года — князь Владимир крестил киевлян. Тогда в устье реки Почайны крестились 12 сыновей князя Владимира. А источник, где их крестили, назвали Крещатицким.

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