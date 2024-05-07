Макрон, коньяк, Китай и Россия: почему Европа ошибается, считая, что через Си Цзиньпина может повлиять на Путина

Впервые через пять лет лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Европу. Свой 5-дневный визит он начал с Франции, где встретится с Эммануэлем Макроном, а затем отправится в пророссийскую Сербию и Венгрию.

Накануне в интервью La Tribune Dimanche президент Макрон отметил необходимость обновить экономические связи с Китаем исходя из принципа взаимности. По данным Евростата, торговый дефицит ЕС с Китаем за 2023 год составил 291 млрд евро, конечно, в пользу Пекина. Это на 106 млрд евро (или на 27%) меньше, чем в 2022 году. Однако этот показатель больше, чем, например, весь объем торговли Китая с Россией за прошлый год, который превысил $200 млрд. То есть, как видим, зависимость Пекина от импорта в страны ЕС огромна. В прошлом году именно по импорту Китай стал первым партнером Евросоюза.

Вместе с этим Эммануэль Макрон заявлял, что "не предлагает дистанцироваться от Китая, который необходим ЕС в вопросах климата и безопасности, а Франция и Европа должны быть балансирующей силой, позволяющей Китаю участвовать в международной дискуссии по этим основным темам". В преддверии визита Си в Париж, в интервью BBC World министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "Китай может заставить Путина прекратить войну" против Украины. Хотя он также добавил, что нет никаких признаков готовности Путина вести переговоры.

Однако не ошибается ли Европа относительно настоящих намерений Пекина? Ведь если бы Си Цзиньпин хотел повлиять на Путина, то давно бы это сделал, а не шантажировал Украину своим неучастием в первом учредительном саммите формулы мира в Швейцарии 15-16 июня, если там не будет России. К тому же, недавно США чуть ли не впервые публично заявили, что Китай не может претендовать на полнейший нейтралитет в войне России против Украины, потому что от 70 до 90% импорта товаров двойного назначения, используемых российским ОПК, в 2023 году поступили именно из Китая.

Как Европа пытается балансировать между США и Китаем, о настоящих намерениях Пекина, его экономической зависимости от торговли с Западом, и желании влияния Си на Путина, ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Обида и пренебрежение: как США хотят приструнить Китай

Заглянуть в глаза Си Цзиньпину пытался не только Эммануэль Макрон. До этого в апреле с трехдневным визитом в Китай приезжал канцлер Германии Олаф Шольц, а после него – госсекретарь США Энтони Блинкен. И надо сказать, что Шольца принимали гораздо лучше Блинкена. Госсекретарю по прибытию в аэропорт Шанхая даже не постелили красную дорожку к трапу самолета. Многие западные аналитики, специализирующиеся на Китае, расценили это как оскорбление. Однако, в отличие от отсутствия этого символического жеста, настоящей оплеухой в адрес США стали переговоры министров обороны России и Китая в Астане как раз во время пребывания госсекретаря в Китае.

В конце апреля Блинкен предупреждал Си о санкциях в поддержку Китаем российской оборонной промышленности: поставок микрочипов, станков и других товаров двойного назначения, которые Москва использует для производства оружия для войны против Украины. "Я сказал Си, если Китай не решит эту проблему, мы это сделаем", — говорил Блинкен. На самом же деле и визиту Блинкена в Китай предшествовали публичные предупреждения Пекина со стороны Вашингтона по поводу санкций, если поддержка российской оборонки не прекратится.

Кроме того, китайские компании уже давно помогают Москве собирать беспилотники непосредственно на российской территории, предоставляют нитроцеллюлозу для производства боеприпасов, а также оптику, используемую в танках и боевых машинах. Также известно, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для ведения войны против Украины и работает с Россией над совершенствованием своих спутниковых и других возможностей космического базирования, что может представлять более широкую угрозу всей Европе в будущем.

1 мая правительство США ввело 300 новых санкций, в том числе против 200 компаний и физлиц в Китае (в дополнение к 100 ранее санкционированных – ред.), России, Бельгии, Словакии, Турции, Азербайджане и ОАЭ, которые помогают России получать оборудование и технологии. двойного назначения Хотя многие эксперты также отмечали, что более действенным средством влияния и сдерживания могло бы стать отключение крупных китайских банков от финансовой системы США. Звучали оговорки, что это может нанести вред мировой экономике и американской экономике. Однако до отключения российских банков от SWIFT такие опасения тоже озвучивались.

По мере приближающихся президентских выборов в США в ноябре этого года, риторика Вашингтона в адрес Пекина начала обостряться. После того, как американские СМИ сообщили, что в случае своего второго "пришествия" в Белый дом Дональд Трамп продолжит торговую войну с Китаем, введя 60% пошлины на китайский экспорт, в игру вступила и Администрация Байдена. Недавно на встрече с металлургами Пенсильвании Джо Байден пообещал противостоять нечестной конкуренции Пекина.

"Цены несправедливо низкие. Металлургическим компаниям Китая не нужно беспокоиться о получении прибыли, потому что китайское правительство очень сильно их субсидировало. Они не соревнуются, а занимаются мошенничеством. И мы видим убытки здесь, в Америке", — подчеркнул президент США, пообещав ввести дополнительные. ограничения на экспорт китайской стали (которые вводил еще Дональд Трамп) после телефонного разговора с китайским лидером.

Джо Байден даже назвал Пекин ксенофобским, в дополнение к предварительным заявлениям в адрес Си Цзиньпина, что он является диктатором. Все это и так обостряет напряженные отношения с Китаем, который США считают своим главным соперником. Вашингтон пытается ограничить импорт китайских автомобилей и зеленых технологий – сферы, которые также сильно субсидирует КПК. Конечно, на этом этапе борьбы с Китаем, США пытаются заручиться поддержкой Евросоюза (страдающего дефицитом торгового баланса в пользу Китая), убеждая сокращать сотрудничество с Пекином. Однако не все в ЕС разделяют эту политику. И речь идет не только о Венгрии, Греции или Италии, которая в декабре 2023 года официально вышла по китайской торговой инициативе "Один пояс, один путь".

Политическое давление и инвестиции: Европа еще не определилась

В преддверии своего визита во Францию в рамках 5-дневного европейского турне, Le Figaro опубликовала статью Си Цзиньпина, посвященную 60-летию китайско-французских дипломатических отношений.

"Шесть десятилетий назад генерал Шарль де Голль, имея стратегическое видение, установил дипотношения с Китаем. В разгар Холодной войны, было нелегко принять это самостоятельное решение, но оно оказалось правильным и предусмотрительным. С установлением китайско-французских отношений был построен мост связи между Востоком и Западом…", — отмечает Си Цзиньпин в своей статье.

И таких циничных завуалированных выпадов в адрес США и одобрительных по отношению к России там множество. Например, по поводу "украинского кризиса", как войну России против Украины упорно продолжает называть Китай, Си Цзиньпин отмечает, что Пекин "не начинал украинский кризис, не является его стороной или участником, играя конструктивную роль в стремлении мирного урегулирования кризиса". Наверное, под этим "стремлением", не "являясь стороной или участником кризиса", китайский лидер понимает поставки России комплектующих для производства ракет и других товаров двойного назначения, чтобы убивать украинцев.

Также в этой статье китайский лидер подчеркивает, что "ядерное оружие нельзя использовать, а ядерную войну нельзя вести". Очень странно это совпадает с приказом Путина, который он отдал Генштабу РФ как раз в понедельник, 6 мая, в день встречи Си Цзиньпина с Эммануэлем Макроном, о подготовке к проведению учений нестратегических ядерных сил Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. То есть речь идет о подготовке к учениям по нанесению тактического ядерного удара. Более того, в понедельник, 6 октября, МИД РФ вызвал посла Великобритании в России, разродившись затем угрозами нанести "ядерные удары по военным объектам в Британии".

"Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России", — заявила Урсула фон дер Ляен после совместной встречи с Макроном и Си. И это в то время, когда Макрон призывает Си во время его визита во Францию поспособствовать установлению "олимпийского перемирия" на время Олимпийских игр в Париже 26 июля — 11 августа.

Риск ядерной эскалации – это та самая болезненная "красная линия" Запада, которую он ни в коем случае не готов пересечь в поддержке Украины в войне с Россией. Не зря Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Париже заявил, что "мы (Франция, одна из трех ядерных мощей НАТО – ред.) не находимся в состоянии войны с Россией, не находимся в одной лодке с Украиной, но нет стремления к изменению режима в Москве". Интересно, как это коррелируется с буквально недавними заявлениями Эммануэля Макрона (которые он совершил накануне визита Си Цзиньпина во Францию в интервью той же La Tribune Dimanche – ред.), где еще раз подтвердил возможность появления французских войск в Украине? Что возразил министр обороны Италии, не говоря уже обо всех остальных.

Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином также приветствовал обязательства Китая "воздерживаться от продажи любого оружия" России. Однако, по официальным сообщениям западных разведок, Пекин и так никоим образом напрямую не поставляет летальное вооружение Москве. Не считая экспорта товаров двойного назначения напрямую через Китай и третьи страны, которые Россия использует, чтобы производить ракеты и другое оружие для убийств украинцев. К тому же Пекин скрывает в своих портах северокорейские корабли, перевозящие военные грузы для нужд Кремля.

Возможно, на Эммануэля Макрона повлияли заверения Си Цзиньпина, что Китай будет осуществлять невиданные инвестиции во французскую экономику, о чем он писал в своей статье для Le Figaro: "Некоторые китайские компании создали заводы по производству аккумуляторов во Франции. Правительство Китая поддерживает больше китайских компаний в инвестировании во Францию. И мы надеемся, что Франция обеспечит их работу в честной и равноправной бизнес-среде". О "честном и равноправном" ведении бизнеса относительно государственного субсидирования критических сфер китайского экспорта, чтобы они были более конкурентоспособными, а их продукция — дешевле на западных рынках, США и Европа уже знают.

Урсула фон дер Ляен, которая также присутствовала на переговорах Макрона с Си Цзиньпином (в трехстороннем формате, потому что французский и китайский лидеры имели аудиенцию – ред.), заявила, что ЕС готов задействовать все имеющиеся инструменты для защиты экономики блока. По ее словам, сильно субсидированные китайские товары, такие как электромобили и сталь, пленили европейский рынок. Однако также французскими СМИ циркулировали новости, что Китай готов открыть свой рынок для французской с/х продукции. Вдобавок к этому, Пекин может объявить о заказе на около 50 самолетов Airbus во Франции.

Коньяк и Пиренеи: французский шик против китайской самоуверенности

Еще осенью прошлого года европейские СМИ сообщали, что Франция намерена возглавить изменение политики ЕС по торговле с Китаем, которая представляет серьезную угрозу для отдельных отраслей Европы. Некоторые даже напоминали упадок солнечной промышленности в ЕС десять лет назад, когда дешевый импорт из Китая уничтожил европейское производство, которое стало неконкурентоспособным. Подобная ситуация происходит и на рынке электромобилей, хотя, по данным Евростата, в 2023 году Китай больше всего импортировал в страны блока телекоммуникационного оборудования, электрических (генераторов, двигателей и т.п.) и машин для автоматической обработки данных.

Почти пятая часть (19,5%) электромобилей, проданных в Европе в 2023 году, была произведена в Китае. В 2024 году, по прогнозам, этот показатель достигнет 25%. ЕС в шаге от введения экспортных пошлин, чтобы противодействовать китайскому экспорту электромобилей, который щедро субсидируется КПК. Однако, как уже отмечал ТСН.ua в начале этой статьи, не все согласны с такими мерами. Во время визита в Китай в середине апреля Олаф Шольц заявил, что европейский рынок должен быть открыт для китайских автомобилей.

"Сейчас в Германии есть японские автомобили, а в Японии — немецкие, и то же касается Китая и Германии. В определенный момент в Германии и Европе также будут китайские автомобили, но они должны конкурировать на равных. Единственное, что всегда должно быть понятно, это то, что конкуренция должна быть честной. Другими словами, чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы авторские права не нарушались», – подчеркнул Шольц.

Если Airbus (а в составе учредителей большинство принадлежит немецко-французским компаниям – ред.) таки заключит контракт с Китаем на около 50 самолетов Airbus, а также французская машиностроительная Alstom на сотрудничество с Пекином, это в разы увеличит зависимость ведущих экономик ЕС от Китая. К тому же на этом европейское турне Си Цзиньпина не заканчивается. После Франции он поедет в Сербию и Венгрию – еще два пророссийских оплот в Европе. К примеру, один из банков КНР кредитует строительство железной дороги Будапешт-Белград, являющейся частью дороги в греческий порт Пирей, выкупленный китайской компанией COSCO.

Поэтому, возможно, не так уж США ошибаются по поводу растущей зависимости отдельных стран Европы от Китая, как бы отдельные члены ЕС не пытались балансировать между Вашингтоном и Пекином. Во вторник, 7 мая, Эммануэль Макрон повезет Си Цзиньпина в перевал Турмале в Пиренейских горах. Там у своей бабушки президент Франции проводил летние каникулы в детстве. Европейские СМИ пишут, что эта поездка должна стать взаимным жестом, потому что в прошлом году во время визита Макрона в Китай Си повез его в провинцию Гуандун, где когда-то жил его отец.

Некоторые французские СМИ даже сообщали, что в Пиренеях китайского лидера будут угощать французским коньяком. Однако, для понимания этого жеста, нужно знать предысторию. Осенью 2023 года Еврокомиссия начала антисубсидийное расследование со стороны КПК по производству китайских электрокаров, поступающих на рынок ЕС. В ответ Пекин начал свое антидемпинговое расследование по импорту ликероводочных изделий из ЕС. Угощением французским коньяком Макрон хочет заверить Си в том, что еще не нужно ограничивать доступ французских компаний к китайскому рынку.