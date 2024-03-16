Эксклюзивное интервью Макрона: Франция после угроз Путина готова отреагировать на новый виток эскалации

Франция готова отреагировать на новый виток эскалации, если он будет.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина".

"Да, Франция готова в целом. Франция никогда не шла на эскалацию, мы верим в переговоры и всегда ставим на мир. Но кто в этой ситуации агрессор? Это Россия… Если будет новый виток эскалации – мы будем готовы отреагировать на безопасность Европы и украинцев. Но никогда Франция не будет инициатором агрессии", – заверил он.

Ранее Макрон заявил, что глава Кремля сейчас живет в плену репрессий и авторитаризма. Россия в последние годы решила стать дестабилизирующим мир государством. Макрон обратил внимание, что ядерная риторика накладывает на мир ответственность за недопущение эскалации.

Он отметил, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение. По словам Макрона, он не разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо".

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss

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