Эксклюзивное интервью Макрона: поднимет ли президент Франции трубку, если ему позвонит Путин

Президент Франции Эммануэль Макрон готов выслушать президент РФ Владимира Путина, если он решит позвонить по телефону.

Об этом Макрон заявил в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина".

"Да. Я подниму трубку, потому что я чувствую, что это моя ответственность и послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции – это быть "нервом войны", как об этом говорил Черчиль. С одной стороны, передать Украине все необходимое, но вместе с тем способствовать, чтобы была деэскалация. Нам нужно выйти на устойчивый, стабильный и справедливый мир. И именно поэтому, если он захочет что-то сказать – я послушаю его предложения", — сказал он.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда раскритиковал лидеров некоторых европейских стран за их звонки российскому диктатору Владимиру Путину.

В частности, польский лидер особое внимание обратил на канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Они общаются по телефону с президентом России.

Шольц в свою очередь ответил, что звонит по телефону диктатору, чтобы напоминать потому, что развязанная им война против Украины не будет иметь успеха.

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss

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