Макрон перечислил "тяжелые" задания на ближайшие недели для стабилизации ситуации в Украине

Макрон заявил, что нужно продолжать идти путем выполнения "Минских соглашений".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.

Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

"Нужно сделать все, чтобы с помощью новых механизмов мы усилили безопасность. Это самое тяжелое задание на ближайшие недели, которое стоит перед нами. Во-первых, нам нужно продолжать решительно идти до конца путем выполнения "Минских соглашений". Второе, широкий диалог в инновационном ключи по вопросам безопасности, который бы создал для нас, создал новый порядок и устраивал всех на континенте", — заявил Макрон.

Напомним, Макрон похвалил Зеленского за взвешенность и анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки".

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