Макрон рассказал, как Путин на их встрече оправдывался за эскалацию

Макрон рассказал, как Путин на их встрече оправдывался за эскалацию

Макрон добавил, что диалог с Путиным будет продолжаться.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин во время их вчерашней встречи уверял его в том, что Кремль, мол, "не инициатор эскалации, а лишь реагирует на угрозы".

Об этом Макрон заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидер Франции выразил надежду, что странам удастся найти "путь для того, чтобы наши ценности были соблюдены независимо от того, какую архитектуру безопасности мы будем выбирать на будущее".

"Путин вчера меня уверял, что он не является инициатором эскалации, а лишь "реагирует". Но, в то же время, мы сейчас видим базы российского контингента в Беларуси, маневры и это все оправдывает давлением и напряжением вокруг РФ", — высказался Макрон.

Президент Франции констатировал, что сейчас фиксируется скопление войск на границе и деградация ситуации безопасности. Но заметил, что диалог с Путиным будет продолжаться.

"На фоне этого добавляется обмен "письмами" между Россией и США. Все накладывается, но я хотел бы, чтобы можно было разбить это на отдельные части и говорить о коллективной безопасности и мерах механизма и контроля, которые восстановили взаимодоверие и климат безопасности в Европе", – добавил он.

Напомним, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. Из опубликованных видео и фото было видно, что президенты сидели далеко друг от друга за длинным белым столом.

Сам же французский лидер перед разговором с Путиным заявил, что нужно быть реалистичными, а потому, по его мнению, "односторонних мер мы не достигнем, важно не допустить ухудшения положения".

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