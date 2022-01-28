Макрон сегодня обсудит с Путиным Украину: каких результатов ждать Киеву

Президент Франции надеется услышать от Путина объяснения, какие намерения у Москвы насчет Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня позвонит главе Кремля Владимиру Путину, с которым попытается обсудить наращивание войск на границе с Украиной.
Об этом говорится 28 января в эфире ТСН.Ранок.
Президент Франции ранее отмечал, что еще не все дипломатические средства использованы, и он надеется на мирное урегулирование кризиса. Французский лидер надеется услышать от Путина объяснения, какие намерения у Москвы насчет Украины.
Агентство AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце ранее сообщало, что Макрон планирует предложить Путину свой вариант деэскалации по Украине.
О своих намерениях провести переговоры с Путиным президент Франции объявил 25 января. Тогда он сказал, что разговор станет "диалогом для получения объяснений".
Напомним, в понедельник, 24 января, президент Франции Эммануэль Макрон приобщился к обсуждению ситуации вокруг Украины во время видеоконференции, организованной американским лидером Джо Байденом.
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