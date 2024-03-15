Макрон закрыл рот Путину и заговорил об отправке войск в Украину: детали

В Европе новая политическая звезда? Французский президент Эммануэль Макрон вечером 14 марта как бомба разорвал Сеть своими громкими заявлениями. Так, откровенно о войне в Украине не говорили уже давно.

Действительно ли Макрон готов отправить войска в Украину, как поставил на место Путина с его ядерной "дубинкой" и вступит ли Франция в войну? Обо всем рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Макрон наконец "проснулся"

Не знаем, какими словами можно описать, что 14 марта наговорил Макрон. Представить такое от европейского политика, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину все названивал Путину, казалось невозможным. Но наконец-то все эти бессмысленные рамки похоже отвергнуты. Эммануэль Макрон наконец назвал все своими именами и поставил жирную точку на любых дискуссиях по отправке войск НАТО в Украину. Говорит, Россия — противник Франции, и его нужно победить. Так что и отправку войск исключать нельзя.



Что происходит в Украине? Война, которая экзистенциальна для нашей Европы и для Франции.… Россия — это противник. Кремлевский режим – наш враг. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, но будем честны — мы не должны позволить ей победить. Если ситуация усугубится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не выиграла эту войну”.

Макрон сделал "громкий" намек

Больше деталей Макрон говорить отказался, чтобы не разоблачить Путину своих истинных намерений. Правильно, господин Макрон, и не надо, украинцы и так все поняли. К тому же здесь слухи побежали, что французские войска уже на румынско-украинской границе. Об этом первым в своем аккаунте на платформе X сообщили FranceNews24, но важно: уже утром этой новости на странице не было. Жаль, конечно, но надеемся на решительность Макрона.



Однако он заметил, — а это важно, — что пока необходимости направлять войска в Украину нет. Кроме того, даже если французские военные когда-нибудь прибудут в Украину, они не будут напрямую вовлечены в боевые действия.



Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу. Франция – это сила мира. Просто сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабы. И поэтому мы должны сознательно смотреть на ситуацию, и мы должны с решительностью, волей, смелостью сказать, что мы готовы использовать средства для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила. Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, поэтому я скажу очень просто: не может быть продолжительного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым”.

А не боится ли Макрон ядерного удара России? На этот вопрос французский президент ответил очень круто и буквально поставил Путина на место. Тот накануне в интервью пропагандисту Киселеву заявил, что российская "ядерная триада – самая современная" и технически готова "выстрелить". Ну, а Макрон намекнул старику, чтобы тот лишнего не болтал. Конечно, более дипломатично, но суть та же: «Неуместно угрожать, когда и у нас есть ядерное оружие».



На столь убийственную самоуверенность Макрона не могли не отреагировать Сеть. Приветствуйте новую звезду украинского интернета: Макрона-Наполеона. Надеемся, по старой доброй традиции, тот в конце концов сожжет Москву, но это не точно.

Будут ли французские войска в Украине?

Но вернемся, к самому важному вопросу: будут ли французские войска в Украине? Пока нет, но не торопитесь делать вывод. Главное для Украины, что лидер одной из самых мощных стран Европы наконец-то взял штрувал в свои руки и пытается растормошить других партнеров Украины.

Как пишет газета Le Monde, Макрон уже едет в Берлин на встречу к канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы обсудить войну в Украине. Ранее СМИ писали, что лидеры не ладят, потому что имеют разные позиции в отношении Украины. Шольц боится эскалации и отказывается предоставить Украине ракеты Taurus, о чем откровенно заявляет, а Макрон в последнее время прет как танк, по крайней мере, на публике. К тому же Макрон скоро приедет в Киев, этот визит ранее анонсировал Владимир Зеленский. Французский президент несколько раз переносил эту встречу, чтобы привезти в Украину ощутимые результаты, пишет Politico. Ну что ж, ждем хороших новостей!

Кто берёт пример с Макрона?

Несмотря на то, что после интервью Макрона буквально заплевала собственная оппозиция, у него уже есть группа поддержки сереж других лидеров Европы. 13 марта во время выступления в парламенте Эстонии "отказалась исключать" отправку своих войск в Украину премьер-министр страны Кая Каллас. Говорит, все зависит от обстоятельств.



“Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы хотим, чтобы Украина победила. Для отправки солдат куда-нибудь за пределы Эстонии нужен мандат Рийгикогу (парламента Эстонии, — ред.), так что вы сможете решить этот вопрос сами. […] Я не могу это решить сама. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас”.



Также не исключили отправку войск в Украину в Литве и Нидерландах. Первые уточнили, что речь идет об учебных миссиях, а вторые намекнули, что "следует оставить все варианты открытыми". Напомним, что 14 марта журналисты Le Monde написали, что Макрон всерьез думал над отправкой войск в Украину и якобы в узком кругу советников заявил, что "в грядущем году" ему "придется послать в Одессу несколько ребят".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такого не ожидал никто! МАКРОН ЗАКРЫВ РОТА ПУТИНА! И заговорил об отправке войск в Украину!

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