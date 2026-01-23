Максимум по 3-4 часа света в сутки: какое состояние энергосистемы в Киеве и чего ждать дальше

Отключение света в Киеве / © ТСН

Реклама

Ситуация сложная и может быть еще более сложной — так состояние энергосистемы в Киеве описывает Виталий Кличко. Почти две тысячи многоэтажек до сих пор без тепла.

Сколько ремонтных бригад работает в городе, и готова ли столица к самому страшному, корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук рассказала в сюжете.

Гул генераторов и максимум по 3-4 часа света в сутки и то среди ночи. Такой оказывается сейчас жизнь в Киеве. Заканчиваются четвертые сутки после повторного прицельного российского удара по энергетике столицы. В Киеве и области ситуация со светом кажется самой сложной. В частности, и потому, что россияне опять-таки били по теплогенерации. А значит, киевляне пытаются обогреться с помощью света и это добавляет еще больший энергодефицит.

Реклама

1940 многоквартирных домов уже четвертые сутки подряд стоят без отопления. В частности, это дома, которым едва удалось вернуть теплоноситель после предыдущего энергетического террора. Большинство из них — на левом берегу города. Еще часть — в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Там же, где отопление есть, температура теплоносителя все еще снижена, объясняют в «Киевтеплоэнерго»:

«Температура в жилищах зависит не только от работы тепловых сетей, но и от работы внутридомовой системы. И от ее налаживания. У нас централизованная энергосистема, и все связано».

Отключение света в Киеве

По оценке энергетических экспертов, Киеву не хватает не менее трети мощностей. И сможем ли ее покрыть зависит как от погоды — то есть, чем выше будет температура, тем ситуация будет легче — так и от восстановления.

Реклама

Сейчас в столице работает не менее 80 бригад. И это уже включая тех ремонтников, которые приехали на помощь из соседних регионов. Ведь в Киеве их в разы меньше.

«Если говорить о людях, обслуживающих систему отопления, там есть вопросы с тем, что предприятия недоукомплектованы. В том числе и в результате мобилизации», — говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Энергетики, профильные эксперты и местные власти в один голос просят киевлян сэкономить те киловаты, которые появляются хотя бы ночью. Чтобы не включать в одно мгновение абсолютно все приборы, которые есть в наших домах.

«Потому что фактически происходит перегрузка энергетического оборудования в доме. Горят предохранители. Горят кабели. И мы имеем аварийную ситуацию, которая потом приводит к тому, что этот дом надолго остается без электроэнергии. Соответственно отвлекаются на это ремонтные бригады. Прочие ресурсы. И таких случаев очень много», — объясняет замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Реклама

Отключение света в Киеве

И если раньше в мирные для энергетики времена эти ситуации можно было буквально ликвидировать за час-два. Сейчас это может занять сутки, а то и больше. Все потому, что энергетиков критически не хватает.

«Дальнейшее развитие ситуации зависит от нескольких факторов, и большинство из них мы не можем контролировать. Первое — это температурные режимы. Сейчас мы будем видеть какое-то потепление. Насколько быстро мы будем ориентироваться и второе — какими сильными будут поражения», — говорит руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

Есть ли план действий и знают ли, что делать, если света в случае последующих прицельных ударов россиян станет еще меньше — с этим вопросом мы обратились в профильное министерство, но в течение недели ответа так и не получили.

А к чему готовиться киевлянам и куда обращаться в экстренных ситуациях, разъяснили в МВД. Призвали людей сделать запас необходимых лекарств, воды питьевой и технической, и продуктов на 3-5 суток. И подготовить чемодан первой необходимости.

Реклама

Если нет тепла, не пытайтесь обогреть всю квартиру, находитесь в одной, самой маленькой, комнате. А еще одевайтесь в несколько слоев, используйте грелки и поддерживайте легкую физическую активность. И при необходимости звоните 102. Впоследствии о дополнительных опорных пунктах обогрева в Киеве заявил и мэр столицы. Мол, там при необходимости можно будет переночевать, поесть и подзарядить гаджеты.